Курс доллара: рубль попал под один очень мощный фактор

Курс рубля к доллару вернулся к отметкам конца апреля, а по отношению к евро тестирует сильный уровень поддержки 72 рубля за евро. Курс доллара в пятницу к 15.16 мск стоит 64,64 рубля, курс евро - 72,16. Это стало возможным благодаря нефтяному рынку: Brent поднялась в цене выше 73 долларов за баррель. Кроме того, сохраняется спрос иностранных инвесторов на российские активы, в первую очередь, на ОФЗ.

Нефтяные котировки пошли вверх на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. В среду США объявили о наличии угрозы со стороны этой страны, и из Багдада и других городов Ирака был эвакуирован неоперативный персонал дипмиссий США. В регион стягиваются американские авианосцы и другие военные силы.

Что касается облигаций Минфина, то всего за один день, в среду, Минфин смог продать бумаг на сумму 134,6 млрд рублей, а всего за апрель и май - 637 млрд, что уже существенно больше плана по привлечению средств за второй квартал - 600 млрд рублей, отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. И, по его словам, сейчас идеальное время для покупки госдолга: санкционная риторика практически отсутствует, курс достаточно стабилен. Кроме того, уже в следующем месяце ожидается сокращение ключевой ставки ЦБ РФ, которое снизит потенциальную доходность от вложений, так что инвесторы в данный момент стремятся успеть открыть позиции текущим, крайне привлекательным условиям.

Нефть, продолжает аналитик, в самом деле дорожает на фоне снижения запасов сырья в США и эскалации конфликта в Персидском заливе, где ранее подверглись нападению танкеры ОПЕК: за последние три дня котировки brent выросли более чем на 4%. И благодаря возобновлению диалога между США и Россией, в целом позитивным настроениям на глобальном рынке можно ожидать дальнейшего аккуратного укрепления рубля до конца месяца по мере того как инвесторы будут продолжать закладываться под ожидаемое смягчение ДКП.

Инвесторы будут внимательно следить за сегодняшней статистикой по инфляции в еврозоне, публикацией цифр по квартальному ВВП РФ, а также ждать отчет сервисной компании Baker Hughes, которая должна предоставить информацию по количеству действующих буровых установок в США, считает Геннадий Николаев. В настоящий момент, по прогнозам компании, потенциал укрепления курса ограничен уровнем в 63,80 за доллар. Тем не менее, уже летом рубль, в отсутствие свежего позитива, способен вернуться к уже привычным для себя отметкам вблизи 64,50 - 64,80 за доллар.

Рублем сейчас управляет один очень мощный фактор - спрос на российские активы, соглашается руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. Если говорить про Минфин, то в прошлые размещения ОФЗ спрос превышал предложение. В этот раз бумаги, с погашением в 2028 году пользовались спросом на 3,92 млрд рублей и предложением 5,28 млрд рублей. Облигации со сроком погашения 2034 год - спрос составил 51,49 млрд рублей при предложении 140,87 млрд млрд рублей.

Казалось бы, говорит аналитик, - вот она ситуация, где ОФЗ теряют спрос. Однако третья партия вышла без объявленного предложения и погашением в 2024 году - спрос побил все рекорды - 183,69 млрд рублей. Разместили только половину - 93,74 млрд рублей. Это говорит о том, что инвесторам интересно 5-летнее размещение с высоким процентом. Пока есть спрос на наши бумаги, рубль будет продолжать укрепляться.

Данную тенденцию может остановить лишь что-то громкое, вызывающее, полагает Катя Френкель. На горизонте могут появиться только две угрозы: санкции и неожиданная информация с «поля боя» США и Китая. В этом случае будет наблюдаться отток капитала со всех рынков развивающихся стран и уход в защитные активы. Тогда спрос на облигации, а как следствие и на рубль резко сократится, и рубль начнет дешеветь. Сложно сказать, когда угроза станет реальностью - но это вопрос времени.