Литва отказалась принимать нефть из России

Литовская компания Orlen Lietuva отказалась принимать два танкера с российской нефть из-за несоответствия необходимым нормам по составу сырья, сообщает деловая газета Verslo zinios.

Танкеры остаются на Бутингском терминале с сырьем, предназначенным для нефтеперерабатывающим заводом в Мажейкяй.

Компания уточняет, что один из танкеров с нефтью типа Urals пришел в Литву из Усть-Луги в начале мая. Было установлено, что в сырье превышена допустимая норма хлора. После этого судно сняли с погрузки и вернули на обратный курс, не подходя к Бутингскому терминалу.

«Проблемы были, однако прямого воздействия мы испытали», — прокомментировал данную ситуацию глава Orlen Lietuva Михал Рудницкий.

В результате Литва для нефтеперерабатывающих заводов закупила нефть от другого поставщика.