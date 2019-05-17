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Медики рассказали о способах справиться с бессонницей

Москва, 17.05.2019

Регулярный недосып, постоянные стрессы на работе, безумный ритм жизни – всё этого грозит человеку хронической бессонницей.

По мнению ведущего научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Владимира Ковальзона, чтобы справиться с бессонницей прибегать к снотворному можно только в самом крайнем случае. При этом он убеждён, что даже самое лёгкое снотворное более вредно, чем сильная бессонница, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

«Всё дело в том, что после лекарственного препарата весь следующий день человек будет сонным и разбитым, - пояснил медик. – А если он с утра сядет за руль своего авто, то это уже смертельная опасность».

Врач считает, что если и прибегать к приему каких-то медикаментов, то это может быть гормон сна - мелатонин, при этом таблетку лучше всего крошить, так как продаваемые в аптеках препараты содержат большие дозы.

Также справиться с бессонницей помогут травяные чаи, которые также обладают более мягким действием. Главное же средство в борьбе с бессонницей – соблюдение режима, отказа от курения и алкоголя, а также от вечернего использования гаджетов.

«Важно перед сном проветривать свою комнату. Чистый воздух, богатый кислородом поможет уснуть вам сном младенца», – резюмировал Ковальзон.

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