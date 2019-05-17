Меркель уходит из политики

Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена уйти из большой политики после завершения полномочий высшего лица государства, передает ТАСС. Агентство напоминает, что полномочия канцлера истекают после 2021 года.

Канцлер сообщила, что не намерена претендовать ни на какие политические посты.

Ранее бывший премьер Италии Энрико Летта сообщил, что Меркель может занять пост главы Еврокомиссии, поскольку Меркель является тем политиком, которого будет бояться Путин и которая будет на одном уровне с Си Цзиньпином».

Напомним, Ангела Меркель является последовательным сторонником строительства трубопровода «Северный поток-2», против которого выступает ряд стран Евросоюза и США, которые рассчитывают вытеснить российских газ с европейского рынка и поставлять свой СПГ. В Вашингтоне заявляют, что их позиция связана с обеспокоенностью за энергонезависимость Европы.