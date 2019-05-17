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МКБ подтвердил статус глобального бизнеса

Москва, 17.05.2019
#Экономика

Московский кредитный банк (МКБ) стал единственным частным российским банком в рейтинге Forbes Global 2000, в который входят крупнейшие публичные компании мира. В этом году в рейтинг включены 22 российские компании. Традиционно в рейтинг Forbes входят самые крупные, влиятельные и дорогие компаниимира, акции которых торгуются на рынке. Методика исследования учитывает совокупность четырех ключевых индикаторов: выручки, прибыли, активов и рыночной капитализации.

Расположение компаний в итоговом рейтинге определяется средним арифметическим этихчетырех показателей.Журнал Forbes публикует рейтинг Global 2000 на протяжении шестнадцати лет. Всего врейтинг вошли 2000 компаний, чей объем продаж превышает 1 млрд долларов.

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