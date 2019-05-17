Названы российские компании с самыми высокими зарплатами топ-менеджеров

Эксперты американского финансово-экономического журнала Forbes, учитывая зарплату и краткосрочные вознаграждения – бонусы и премии по итогам работы за год, назвали российские компании с самыми высокими зарплатами топ-менеджеров. Согласно и данным, первые три места в рейтинге заняли «Норникель», Сбербанк и «Газпром».

Так, в «Норильском никеле» менеджеры высшего звена получают самые большие премии. По итогам прошлого года компания в общей сложности выплатила своим ведущим специалистам почти 7 млрд руб.

В крупнейшей кредитной организации РФ «Сбербанке» выплатили топ-менеджерам 4,4 млрд. руб. Вознаграждение управленческого персонала компании «Газпром», по итогам 2018 года, составило 4,3 млрд руб.

Всего в рейтинге Forbes присутствует 25 российских компаний, на топ-менеджеров которых их руководство потратило в общей сложности 54,5 млрд руб. При этом в ТОП-25 – шесть нефтегазовых корпораций, потративших на премии управляющему звену 17,3 млрд руб., три банка (9,5 млрд руб.), три металлургические компании (9,4 млрд руб.), а также компании, представляющие другие отрасли.