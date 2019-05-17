Цены на нефть превысили отметку $72

Цены на нефть продолжают рост на фоне новостей по напряженности на Ближнем Востоке. Ситуацию сглаживают новости об увеличении запасов нефти в США.

Уточняется, что по состоянию на 8:15 по московскому времени июльские котировки на североморскую нефтяную смесь Brent выросли на $0,37, достигнув $72,14 за баррель. Фьючерсы за июнь на западно-техасский сорт WTI подорожали на $0,33 до $62,35 за баррель.

Накануне стало известно о росте коммерческих запасов нефти в США, чего никак не ожидали эксперты отрасли, прогнозирующие сокращение запасов на 0,8 млн баррелей.

Однако решающим фактором, повлиявшим на рост цены на нефть стала ситуация с атакой на танкеры на Ближнем Востоке, считает старший риск-менеджер ИК «Алго Капитал» Виталий Манжос. Диверсии приписывают хуситам, - йеменским повстанцам.

Как сообщает эксперт в своем обзоре, предположительно «они пользуются негласной поддержкой со стороны Ирана».

Напомним, ранее Еврокомиссия понизила годовой прогноз по стоимости эталонной марки Brent. По информации обзора, среднегодовая цена барреля этого сорта будет на уровне примерно $69,2.