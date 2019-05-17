В Киеве рассказали, когда Россия откажется от украинской ГТС

Как заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, Россия обладает всеми возможностями для того, чтобы с начала 2020 года полностью отказаться от транзита своего газа через Украину, даже если трубопровод «Северный поток — 2» не будет достроен в срок. Топ-менеджера цитирует издание «Европейская правда».

По заявлению Коболева, Москва может отказаться от транзита через Украину при любых сценариях, осуществляя при этом минимальные поставки газа потребителям Европы в рамках действующих контрактов.

Он также отметил, что для Киева потеря транзита российского газа приведет к недополучению в казну трех миллиардов долларов в год. Сумма составляет примерно 3% ВВП.

«То есть, фактически, мы можем за год потерять весь рост предыдущего года», - отметил Коболев.

Напомним, контракт на транзит российского газа через Украину заканчивается в конце этого года. Возможность заключения нового соглашения обсуждалась на трехсторонних встречах России, Украины и Еврокомиссией, последняя из которых прошла в Брюсселе в январе.