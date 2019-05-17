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Особенности срочного оформления загранпаспорта

Москва, 17.05.2019
Загранпаспорт – очень важный документ, благодаря которому можно в любой момент поехать заграницу на лечение, в гости или же в отпуск. Именно такой документ помогает переехать рубеж, попасть в другое государство.
#PressRelease

В настоящее время удается получить паспорт старого образца и нового (биометрический). В любом случае необходимо потратить достаточно много времени, собрать полный пакет с документами. Зачастую оформление загранпаспорта длится в течение одного – четырех месяцев. Бывают ситуации, когда нет такого количества времени на ожидания, паспорт требуется в кратчайшие сроки. Чтобы ускорить процедуру оформления и получить загранпаспорт срочно, следует обратиться в специализированную фирму, которая занимается оформлением виз и паспортов.

На территории Российской Федерации выдаются заграничные паспорта двух видов – биометрический и старого образца. Что касается нового, современного варианта, то именно он существенно ускоряет процедуру прохождения таможни. Срок действия биометрического паспорт составляет десять лет. Абсолютно вся информация наносится на пластиковый носитель небольшого размера, которая легко отображается даже в электронном виде. Единственный минус – размер государственной пошлины будет выше. Оформление паспортов старого образца пользуется огромной популярностью среди граждан, что обусловлено достаточно низкой стоимостью. Такой вариант идеален для детей, ведь процесс переоформления не вызовет трудностей в дальнейшем.

Срочное оформление паспорта допустимо в том случае, если предоставить полный пакет документов, который собран аккуратно и грамотно. Если же не будет хватать какой-либо бумаги, конкретных сведений, то рассмотрение дела существенно затягивается, а получение загранпаспорта затягивается. В такой ситуации необходимо заручиться поддержкой настоящих профессионалов, что позволит получить документ в самые сжатые сроки. Что касается полного пакета документов, то понадобится копия всех страниц паспорт (гражданского), свидетельство о рождении.

В стоимость процесса оформления входит заполнение анкеты, государственная пошлина, сдача документации без ожидания и очередей, ксерокопия, а также постоянное отслеживание готовности загранпаспорта. Основной и ключевой плюс – уникальная возможность очень быстрого получения паспорта, срочный выезд за рубеж. Имеется множество нюансов, касающихся военного билета. Дело в том, что гражданам в возрасте 18-27 лет необходимо предъявить справку из военкомата либо военный билет. Данная информация подтвердит тот факт, что человек не призывался.

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