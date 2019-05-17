Особенности свайно-винтового фндамента

Речь идет о свайно-винтовом фундаменте, который способен обеспечить качественный, прочный, не слишком дорогой и весьма быстрый монтаж, подробнее здесь.

Свайно-винтовой фундамент – разновидность фундамента, который удается сделать при использовании винтовых свай. Чаще всего его устанавливают на основе специальных конструкций, а именно бурозавинчиваемых свай. Они представляют собой трубы из стали, которые обсажены на конус, имеющие наваренную стальную спираль конкретной длины.

Основное преимущество – доступная стоимость, что поясняется минимальным вовлечением трудовых ресурсов. С такой работой легко справиться даже не очень большая бригада, а также не придется задействовать тяжелую технику. абсолютно все манипуляции можно выполнить руками. Процесс достаточно простой, быстрый и легкий, что обусловлено крепостью и надежностью винта. Что касается скорости, то все зависит от масштаба работы, сложности почвы. Чаще всего требуется около одного-трех дней.

Длина сваи может составлять около одиннадцати метров, поэтому удается проводить даже сложные работы. Данная разновидность фундамента монтируется под наклоном, речь идет о сложных грунтах и болотистой местности, чего невозможно добиться со всеми остальными видами.

Когда речь идет о свайно-винтовом фундаменте, не придется проводить подготовительные работы с грунтом, можно сразу же приступать к процессу монтажа. Кроме серьезнейшей экономии финансовых средств, имеется огромное количество выгодных критериев. Профессионалы выполняют свою работу в самые короткие сроки, а это очень ценится в современном мире. Рассматривая прочность, стоит отметить, что на таком фундаменте легко стоит не только частный дом, но и высотное строение, целое производство, все, что душе будет угодно.

Если интересует подобная разновидность фундамента, не нужно тянуть и постоянно откладывать с оформлением заказа. Обсудив все пожелания сегодня, то работа будет окончена в течение одного или трех дней. Для этого достаточно проконсультировать, оговорить все важные вопросы и нюансы с профессионалами, указать все свои пожелания и видения. Именно такой подход к работе позволит добиться максимального уровня комфортной работы. Свайно-винтовой фундамент – наиболее удобный, простой, быстрый и доступный вариант.