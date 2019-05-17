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Почему «мерч» так популярен в индустрии моды

Москва, 17.05.2019
Мерч представляет собой бесплатные изделия различных производителей, которые не относятся к индустрии моды. Этот термин также используется для обозначения товаров, продаваемых музыкантами для финансирования гастролей или выпусков альбомов.
#PressRelease

Мерч тесно связан с логоманией. Бренды используют монограммы и композиции с логотипами в течение длительного времени, финансируя их разработку и нанимая прославленных дизайнеров. Однако для превращения вещи в мерч логотип ей не нужен. Главные требования, предъявляемые к ней – простота и высокая маржинальность.

Мерч – совсем не одно и то же, что и дешевые вещи. Хотя себестоимость многих вещей, подпадающих под это определение, достаточно низка, зачастую они продаются по астрономическим ценам. Это обусловлено готовностью потребителей платить огромные деньги за дизайнерскую интерпретацию настоящего мерча. Помимо этого, в отличие от относительно дешевых вещей (entry level products), связывающих нового потребителя с брендом, мерч гораздо сильнее привлекает внимание к причастности потребителя к миру престижных торговых марок, за что ему приходится доплачивать немалые деньги. Добавочная стоимость мерча, наряду с логотипом, включает в себя узнаваемый дизайн.

Инстаграм настолько избаловал потребителя, что брендам приходится моделировать одежду, определить происхождение которой можно моментально. Например, популярность красных и зеленых полос Gucci на пляжных шлепанцах и ремнях в настоящее время не менее велика, чем популярность трех полосок adidas.

Мерч не ограничивается одними мелочами и футболками с крупным логотипом, к пример мерч BTS. В качестве мерча могут выступать спортивный костюм, обувь, сумочка, шарф. «Рюкзак для мужа» из коллаборации Supreme и Louis Vuitton, получивший широкую известность, также относится к мерчу, только высочайшей ценовой категории и соответствующего качества. Основное условие заключается в быстроте узнавания.

Провести различие между вещами, являющимися мерчем и не являющимися им, достаточно просто. Если не обращать слишком большое внимание на рассуждения критиков моды, то мерч представляет собой достаточно простую одежду, информирующую окружающих о безграничной любви ее обладателя к Кендрику Ламару или Versace. По этой причине нужно доверять своей интуиции: при возникновении хотя бы малейших подозрений по поводу того, что обновка придаст ее владельцу вид фанатеющего школьника, а не склонного к самоиронии джентльмена, от ее приобретения следует отказаться.

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