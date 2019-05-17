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«Прометей» Алекса Дубаса покажут в театре Современник

Москва, 17.05.2019
19 и 20 мая на Другой сцене театра Современник на Чистых прудах состоятся показы спектакля «Прометей» известного теле- и радиоведущего Алекса Дубаса.
#Культура
  • «Прометей» Алекса Дубаса покажут в театре Современник

из архива пресс-службы

Аудитория знает Алекса как автора уже ставшего легендарным хита «О пользе солнцезащитных кремов», который он записал вместе с певицей Ёлкой, а также благодаря невероятно успешному личному блогу на Facebook. В 2011 году Алекс Дубас дебютировал как писатель, выпустив в свет книгу «Правила аквастопа», в 2016 году вышла вторая книга Алекса «Моменты счастья». В моноспектакле «Прометей» Алекс Дубас предельно откровенно рассказывает о преодолении кризиса среднего возраста, примеряет роли героев детства и пытается победить смерть при помощи творчества.

"Прометей" - это только одна глава из спектакля. Есть и другие: Иисус Христос, Андрей Тарковский, Гектор, Юрий Сенкевич, Евгений Гришковец", - рассказывает Алекс Дубас. - "Этот проект, пожалуй, самое искренне, честное и смелое, что я делал как профессионал на сцене. У меня еще никогда не было такой грани и такого градуса высказывания. "Прометей"
для меня - это попытка смириться с неизбежным".

ДАТА: 19 и 20 мая
НАЧАЛО: в 20 ч.
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: от 1200 рублей

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