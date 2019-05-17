«Прометей» Алекса Дубаса покажут в театре Современник

Аудитория знает Алекса как автора уже ставшего легендарным хита «О пользе солнцезащитных кремов», который он записал вместе с певицей Ёлкой, а также благодаря невероятно успешному личному блогу на Facebook. В 2011 году Алекс Дубас дебютировал как писатель, выпустив в свет книгу «Правила аквастопа», в 2016 году вышла вторая книга Алекса «Моменты счастья». В моноспектакле «Прометей» Алекс Дубас предельно откровенно рассказывает о преодолении кризиса среднего возраста, примеряет роли героев детства и пытается победить смерть при помощи творчества.



"Прометей" - это только одна глава из спектакля. Есть и другие: Иисус Христос, Андрей Тарковский, Гектор, Юрий Сенкевич, Евгений Гришковец", - рассказывает Алекс Дубас. - "Этот проект, пожалуй, самое искренне, честное и смелое, что я делал как профессионал на сцене. У меня еще никогда не было такой грани и такого градуса высказывания. "Прометей"

для меня - это попытка смириться с неизбежным".



ДАТА: 19 и 20 мая

НАЧАЛО: в 20 ч.

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: от 1200 рублей