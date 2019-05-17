Советник Зеленского: «дни Рады сочтены»

Советник избранного президента Украины Дмитрий Разумков уверен, что Верховной раде осталось «жить совсем немного» и ее распустят сразу после вступления в должность Владимира Зеленского. Высказывание прозвучало на канале 1+1.

Он также сообщал, что новый президент готов оказать парламенту помощь «напоследок выполнить хотя бы часть тех обещаний, которые они давали раньше».

Накануне Зеленский заявил, что парламентарии намеренно затягивают сроки его вступления в должность, ради сохранения своих полномочий еще на некоторое время и избежать досрочных парламентских выборов.

Позже 315 депутатов при необходимых 226 голосах поддержали назначение инаугурации нового президента страны Владимира Зеленского на 20 мая.