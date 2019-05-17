«ТЕАТРАЛЬНОЕ ПТУ v. 6.0» ОТКРЫВАЕТ ЛЕТНЮЮ СЕССИЮ

С 6 по 22 июня 2019 года в Театральном центре СТД РФ «На Страстном» пройдет шестая сессия образовательного проекта по повышению квалификации технических работников театров «Театральное ПТУ». Это проект был придуман четыре года назад в стенах СТД и поддержан Президентским грантом. За время существования «Театрального ПТУ» в Театральном центре СТД РФ «На Страстном» было проведено пять сессий, в которых повышение квалификации и интенсивное обучение передовым театральным технологиям прошло более 120 участников – заведующих постановочной частью, технических директоров и сотрудников технических служб из большинства региональных театров России.
Шестая сессия проекта «Театральное ПТУ» сосредоточится на нескольких важных темах, в числе которых задачи, функции, особенности работы технического директора в России и за рубежом; современные технологии в сфере театрального света, звука, видео и сценографии, интерактивные технологии в театре, а также подробно рассмотрит вопрос составления технической документации для выпуска спектакля и гастрольной деятельности театров.
Для этого на проект приглашены крупнейшие технические специалисты и компании, среди которых художник по свету Глеб Фильштинский, последние несколько лет плотно сотрудничающий с крупнейшими мировыми оперными театрами, в числе которых Метрополитен Опера, Ла Скала, венский Бургтеатр, Национальные оперы Парижа, Берлина, Лондона, Цюриха, Театр ля Моннэ в Брюсселе, Шаубюне, а также Зальцбургский оперный фестиваль. В проекте снова примет участие и Евгений Ганзбург, который оформил в качестве художника по свету более 300 спектаклей в ведущих театрах России и создал световую партитуру к спектаклям Камы Гинкаса, Галины Волчек, Юрия Бутусова, Андрея Могучего, Романа Козака, Дмитрия Чернякова и мн. другими.
Кроме того, в команду модераторов и лекторов шестой сессии проекта вошли Александр Соломин - заместитель художественного руководителя по художественно-постановочной части Театра имени Пушкина, Елена Древалева - художник по свету Большого театра, совместно с Дамиром Исмагиловым написавшая книгу "Театральное освещение" - один из важнейших трудов по теме на русском языке, видео- и медиахудожник Ян Калнберзин и художник-сценограф Полина Бахтина, Илья Скрипников- заместитель директора Платоновского фестиваля, Михаил Удовиченко - технический директор фестиваля «Золотая Маска» и художник Алексей Наумов, Виктор Шопин - специалист по работе с Lightconverse 3D Show Platform, CatalystMediaServer, световыми консолями семейства HOG и другими системами управления, Ольга Неволина - декан факультета Сценографии и театральной технологии Школы-Студии МХАТ, Надежда Быханова - заведующая постановочной частью Основной сцены МХТ, Евгений Виноградов – главный художник по свету театра «Ленком», Александра Козырева, технический директор мюзиклов и шоу«Cats», «Чикаго», «MammaMia!» и многие-многие другие. Кроме того, лекции и мастер-классы для участников проекта проведут доцент факультета сценографии и театральной технологии Школы-студии МХАТ Валерий Фирсов и главный художник Калужского драматического театра, педагог Школы-студии МХАТ Максим Железняков.
В шестой сессии проекта «Театральное ПТУ» в качестве лекторов примут участие технические специалисты из Великобритании, Германии, Италии и США. Среди них Хайме Фридстадт из американской компании светового оборудования Altman Lighting, Фолькер Нойланд - технический специалист по продажам компании Licht-Technik Vertriebs GmbH, руководящий проектами оснащения театров, съемочных площадок, инсталляциями моторизованных лир в современных телевизионных студиях и на модных показах, а также Виктор Михеев - консультант-конструктор в области производства светового оборудования, принимающий участие в разработке и производственной доводке нескольких поколений диммерных систем, пультов управления светом и автоматизированных прожекторов. Результатами тесного сотрудничества Михеева с итальянской компанией Teclumen стали димммерная система PinkFridge и семейство светодиодных прожекторов Pony/MiniPony. В проекте также принимают участие ведущие специалисты других европейских компаний светового оборудования, в числе которых Игорь Чернитори – специалист компании Techlumen s.r.l., Курт Райтер из LDDE Vertriebs GmbH и Марио Шпренгель из Niethammer Lichttechnik GmbH.
Важной составляющей повышения квалификации в проекте «Театральное ПТУ» является участие технических специалистов из ведущих компаний, занимающимся световым, звуковым и мультимедийным оборудованием, а также техническим оснащением и механикой сцены, в числе которых поставщики светового оборудования Global Lighting, производители светового оборудования ETC и Robe, компания-поставщик звукового оборудования Aris и один из лидеров по производству звукового оборудования Shure, компания по созданию медиа-контента МедиаСетт, а также "Система", "Дилер-центр", "ДОКА Центр" и мастерские "Сценический портал".
Из 200 заявок на участие в проекте на повышение квалификации были отобраны технические специалисты из 25 театров России:
Проект «Театральное ПТУ (летняя школа-училище для заведующих постановочной частью, работников цехов и учащихся технических колледжей)» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.