Вход/Регистрация Подписка

«ТЕАТРАЛЬНОЕ ПТУ v. 6.0» ОТКРЫВАЕТ ЛЕТНЮЮ СЕССИЮ

Москва, 17.05.2019
Технические специалисты российских фестивалей – «Золотой маски» и Платоновского фестиваля, завпосты и технические директора Большого театра, МХТ им. Чехова, Театра им. Пушкина, Театра им. Евг. Вахтангова, а также технические директора и художники по свету мультимедийных мюзиклов и шоу «Cats», «Чикаго», «MammaMia!» проведут лекции и практикумы для работников региональных театров.
#Культура
  • «ТЕАТРАЛЬНОЕ ПТУ v. 6.0» ОТКРЫВАЕТ ЛЕТНЮЮ СЕССИЮ

из архива пресс-службы

С 6 по 22 июня 2019 года в Театральном центре СТД РФ «На Страстном» пройдет шестая сессия образовательного проекта по повышению квалификации технических работников театров «Театральное ПТУ». Это проект был придуман четыре года назад в стенах СТД и поддержан Президентским грантом. За время существования «Театрального ПТУ» в Театральном центре СТД РФ «На Страстном» было проведено пять сессий, в которых повышение квалификации и интенсивное обучение передовым театральным технологиям прошло более 120 участников – заведующих постановочной частью, технических директоров и сотрудников технических служб из большинства региональных театров России.

Шестая сессия проекта «Театральное ПТУ» сосредоточится на нескольких важных темах, в числе которых задачи, функции, особенности работы технического директора в России и за рубежом; современные технологии в сфере театрального света, звука, видео и сценографии, интерактивные технологии в театре, а также подробно рассмотрит вопрос составления технической документации для выпуска спектакля и гастрольной деятельности театров.

Для этого на проект приглашены крупнейшие технические специалисты и компании, среди которых художник по свету Глеб Фильштинский, последние несколько лет плотно сотрудничающий с крупнейшими мировыми оперными театрами, в числе которых Метрополитен Опера, Ла Скала, венский Бургтеатр, Национальные оперы Парижа, Берлина, Лондона, Цюриха, Театр ля Моннэ в Брюсселе, Шаубюне, а также Зальцбургский оперный фестиваль. В проекте снова примет участие и Евгений Ганзбург, который оформил в качестве художника по свету более 300 спектаклей в ведущих театрах России и создал световую партитуру к спектаклям Камы Гинкаса, Галины Волчек, Юрия Бутусова, Андрея Могучего, Романа Козака, Дмитрия Чернякова и мн. другими.

Кроме того, в команду модераторов и лекторов шестой сессии проекта вошли Александр Соломин - заместитель художественного руководителя по художественно-постановочной части Театра имени Пушкина, Елена Древалева - художник по свету Большого театра, совместно с Дамиром Исмагиловым написавшая книгу "Театральное освещение" - один из важнейших трудов по теме на русском языке, видео- и медиахудожник Ян Калнберзин и художник-сценограф Полина Бахтина, Илья Скрипников- заместитель директора Платоновского фестиваля, Михаил Удовиченко - технический директор фестиваля «Золотая Маска» и художник Алексей Наумов, Виктор Шопин - специалист по работе с Lightconverse 3D Show Platform, CatalystMediaServer, световыми консолями семейства HOG и другими системами управления, Ольга Неволина - декан факультета Сценографии и театральной технологии Школы-Студии МХАТ, Надежда Быханова - заведующая постановочной частью Основной сцены МХТ, Евгений Виноградов – главный художник по свету театра «Ленком», Александра Козырева, технический директор мюзиклов и шоу«Cats», «Чикаго», «MammaMia!» и многие-многие другие. Кроме того, лекции и мастер-классы для участников проекта проведут доцент факультета сценографии и театральной технологии Школы-студии МХАТ Валерий Фирсов и главный художник Калужского драматического театра, педагог Школы-студии МХАТ Максим Железняков.

В шестой сессии проекта «Театральное ПТУ» в качестве лекторов примут участие технические специалисты из Великобритании, Германии, Италии и США. Среди них Хайме Фридстадт из американской компании светового оборудования Altman Lighting, Фолькер Нойланд - технический специалист по продажам компании Licht-Technik Vertriebs GmbH, руководящий проектами оснащения театров, съемочных площадок, инсталляциями моторизованных лир в современных телевизионных студиях и на модных показах, а также Виктор Михеев - консультант-конструктор в области производства светового оборудования, принимающий участие в разработке и производственной доводке нескольких поколений диммерных систем, пультов управления светом и автоматизированных прожекторов. Результатами тесного сотрудничества Михеева с итальянской компанией Teclumen стали димммерная система PinkFridge и семейство светодиодных прожекторов Pony/MiniPony. В проекте также принимают участие ведущие специалисты других европейских компаний светового оборудования, в числе которых Игорь Чернитори – специалист компании Techlumen s.r.l., Курт Райтер из LDDE Vertriebs GmbH и Марио Шпренгель из Niethammer Lichttechnik GmbH.

Важной составляющей повышения квалификации в проекте «Театральное ПТУ» является участие технических специалистов из ведущих компаний, занимающимся световым, звуковым и мультимедийным оборудованием, а также техническим оснащением и механикой сцены, в числе которых поставщики светового оборудования Global Lighting, производители светового оборудования ETC и Robe, компания-поставщик звукового оборудования Aris и один из лидеров по производству звукового оборудования Shure, компания по созданию медиа-контента МедиаСетт, а также "Система", "Дилер-центр", "ДОКА Центр" и мастерские "Сценический портал".

Из 200 заявок на участие в проекте на повышение квалификации были отобраны технические специалисты из 25 театров России:

  • Авторский театр «Эскизы в пространстве» (г. Москва),
  • Академический театр драмы им. В. Савина (г. Сыктывкар), БДТ им. Г.А. Товстоногова (г. Санкт-Петербург),
  • Вологодский ордена «Знак почета» государственный драматический театр,
  • Воронежский государственный театр юного зрителя,
  • Драматический театр «Колесо» имени народного артиста России Глеба Борисовича Дроздова (г. Тольятти),
  • Калужский областной театр юного зрителя,
  • Курский государственный театр кукол,
  • Мичуринский драматический театр,
  • Московский академический Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко,
  • Мурманский областной драматический театр,
  • Новосибирский государственный академический театр «Красный Факел»,
  • Норильский Заполярный Театр им. В.Маяковского,
  • Омский ТЮЗ,
  • Орский государственный драматический театр имени А.С. Пушкина,
  • Приморская сцена Мариинского театра (г. Владивосток),
  • Псковский академический театр драмы имени А.С.Пушкина,
  • Стерлитамакский государственный русский драматический театр,
  • Тверской ТЮЗ,
  • Театр «Снарк» (г. Москва),
  • Театр им. Ермоловой (г. Москва)
  • Театр-студия «Грань» (г. Новокуйбышевск),
  • Театр музыки и драмы Стаса Намина (г. Москва),
  • Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы,
  • Ярославский академический театр драмы им. Ф.Волкова.

Проект «Театральное ПТУ (летняя школа-училище для заведующих постановочной частью, работников цехов и учащихся технических колледжей)» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК выплатит 260 млн долларов дивидендов за первый квартал

    Высокие показатели по прибыльности позволили флагману отечественной металлургии рекомендовать к выплате акционерам 100% свободного денежного потока

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: рубль снова всех удивил
      Несмотря на обострение ситуации на финансовых рынках из-за торговых споров между КНР и США, рубль укрепляется
    2. США признали курс рубля искусственно заниженным
      США намерены пересмотреть список стран, манипулирующих своими валютными курсами. Эксперты находят манипулятивным сам этот список
    3. Курс доллара: что заставило срочно переписывать прогнозы по рублю
      Курс доллара: что заставило срочно переписывать прогнозы по рублю
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама