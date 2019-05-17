«ТЕАТРАЛЬНОЕ ПТУ v. 6.0» ОТКРЫВАЕТ ЛЕТНЮЮ СЕССИЮ

С 6 по 22 июня 2019 года в Театральном центре СТД РФ «На Страстном» пройдет шестая сессия образовательного проекта по повышению квалификации технических работников театров «Театральное ПТУ». Это проект был придуман четыре года назад в стенах СТД и поддержан Президентским грантом. За время существования «Театрального ПТУ» в Театральном центре СТД РФ «На Страстном» было проведено пять сессий, в которых повышение квалификации и интенсивное обучение передовым театральным технологиям прошло более 120 участников – заведующих постановочной частью, технических директоров и сотрудников технических служб из большинства региональных театров России.

Шестая сессия проекта «Театральное ПТУ» сосредоточится на нескольких важных темах, в числе которых задачи, функции, особенности работы технического директора в России и за рубежом; современные технологии в сфере театрального света, звука, видео и сценографии, интерактивные технологии в театре, а также подробно рассмотрит вопрос составления технической документации для выпуска спектакля и гастрольной деятельности театров.

Для этого на проект приглашены крупнейшие технические специалисты и компании, среди которых художник по свету Глеб Фильштинский, последние несколько лет плотно сотрудничающий с крупнейшими мировыми оперными театрами, в числе которых Метрополитен Опера, Ла Скала, венский Бургтеатр, Национальные оперы Парижа, Берлина, Лондона, Цюриха, Театр ля Моннэ в Брюсселе, Шаубюне, а также Зальцбургский оперный фестиваль. В проекте снова примет участие и Евгений Ганзбург, который оформил в качестве художника по свету более 300 спектаклей в ведущих театрах России и создал световую партитуру к спектаклям Камы Гинкаса, Галины Волчек, Юрия Бутусова, Андрея Могучего, Романа Козака, Дмитрия Чернякова и мн. другими.

Кроме того, в команду модераторов и лекторов шестой сессии проекта вошли Александр Соломин - заместитель художественного руководителя по художественно-постановочной части Театра имени Пушкина, Елена Древалева - художник по свету Большого театра, совместно с Дамиром Исмагиловым написавшая книгу "Театральное освещение" - один из важнейших трудов по теме на русском языке, видео- и медиахудожник Ян Калнберзин и художник-сценограф Полина Бахтина, Илья Скрипников- заместитель директора Платоновского фестиваля, Михаил Удовиченко - технический директор фестиваля «Золотая Маска» и художник Алексей Наумов, Виктор Шопин - специалист по работе с Lightconverse 3D Show Platform, CatalystMediaServer, световыми консолями семейства HOG и другими системами управления, Ольга Неволина - декан факультета Сценографии и театральной технологии Школы-Студии МХАТ, Надежда Быханова - заведующая постановочной частью Основной сцены МХТ, Евгений Виноградов – главный художник по свету театра «Ленком», Александра Козырева, технический директор мюзиклов и шоу«Cats», «Чикаго», «MammaMia!» и многие-многие другие. Кроме того, лекции и мастер-классы для участников проекта проведут доцент факультета сценографии и театральной технологии Школы-студии МХАТ Валерий Фирсов и главный художник Калужского драматического театра, педагог Школы-студии МХАТ Максим Железняков.

В шестой сессии проекта «Театральное ПТУ» в качестве лекторов примут участие технические специалисты из Великобритании, Германии, Италии и США. Среди них Хайме Фридстадт из американской компании светового оборудования Altman Lighting, Фолькер Нойланд - технический специалист по продажам компании Licht-Technik Vertriebs GmbH, руководящий проектами оснащения театров, съемочных площадок, инсталляциями моторизованных лир в современных телевизионных студиях и на модных показах, а также Виктор Михеев - консультант-конструктор в области производства светового оборудования, принимающий участие в разработке и производственной доводке нескольких поколений диммерных систем, пультов управления светом и автоматизированных прожекторов. Результатами тесного сотрудничества Михеева с итальянской компанией Teclumen стали димммерная система PinkFridge и семейство светодиодных прожекторов Pony/MiniPony. В проекте также принимают участие ведущие специалисты других европейских компаний светового оборудования, в числе которых Игорь Чернитори – специалист компании Techlumen s.r.l., Курт Райтер из LDDE Vertriebs GmbH и Марио Шпренгель из Niethammer Lichttechnik GmbH.

Важной составляющей повышения квалификации в проекте «Театральное ПТУ» является участие технических специалистов из ведущих компаний, занимающимся световым, звуковым и мультимедийным оборудованием, а также техническим оснащением и механикой сцены, в числе которых поставщики светового оборудования Global Lighting, производители светового оборудования ETC и Robe, компания-поставщик звукового оборудования Aris и один из лидеров по производству звукового оборудования Shure, компания по созданию медиа-контента МедиаСетт, а также "Система", "Дилер-центр", "ДОКА Центр" и мастерские "Сценический портал".

Из 200 заявок на участие в проекте на повышение квалификации были отобраны технические специалисты из 25 театров России:

Авторский театр «Эскизы в пространстве» (г. Москва),

Академический театр драмы им. В. Савина (г. Сыктывкар), БДТ им. Г.А. Товстоногова (г. Санкт-Петербург),

Вологодский ордена «Знак почета» государственный драматический театр,

Воронежский государственный театр юного зрителя,

Драматический театр «Колесо» имени народного артиста России Глеба Борисовича Дроздова (г. Тольятти),

Калужский областной театр юного зрителя,

Курский государственный театр кукол,

Мичуринский драматический театр,

Московский академический Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко,

Мурманский областной драматический театр,

Новосибирский государственный академический театр «Красный Факел»,

Норильский Заполярный Театр им. В.Маяковского,

Омский ТЮЗ,

Орский государственный драматический театр имени А.С. Пушкина,

Приморская сцена Мариинского театра (г. Владивосток),

Псковский академический театр драмы имени А.С.Пушкина,

Стерлитамакский государственный русский драматический театр,

Тверской ТЮЗ,

Театр «Снарк» (г. Москва),

Театр им. Ермоловой (г. Москва)

Театр-студия «Грань» (г. Новокуйбышевск),

Театр музыки и драмы Стаса Намина (г. Москва),

Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы,

Ярославский академический театр драмы им. Ф.Волкова.

Проект «Театральное ПТУ (летняя школа-училище для заведующих постановочной частью, работников цехов и учащихся технических колледжей)» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.