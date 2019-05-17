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Транзит газа через Украину: России не оставили выбора

Москва, 17.05.2019
#Газовый конфликт с Украиной
  • Транзит газа через Украину: России не оставили выбора

Zuma\TASS

На Украине продолжается переходный период в рамках смены президента. Хотя команда Владимира Зелинского, согласно сообщениям украинских СМИ, готова работать над газовой тематикой, официально он еще не вступил в должность главы государства. С этим же связана отсрочка очередного раунда трехсторонних переговоров между Россией, ЕС и Украиной по транзиту газа.   

«Сроки трехсторонних консультаций Россия-ЕС-Украина по транзиту газа затягиваются из-за политической неопределенности на Украине. Они будут зависеть от решения Украины. Россия и Еврокомиссия уже готовы к переговорам», – заявил замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский. Переговоры должны были состояться в мае, но, похоже, они перенесены на лето. Также непонятно, кто именно будет участвовать в консультациях от Украины.  

На текущий момент переговоры по газу между Россией и Украиной находятся в ситуации неопределенности, признает директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. По общим ожиданиям, участвовать в переговорах должен Зеленский как новый президент, от которого его избиратели ждут адекватных действий. И учитывая, что несмотря на пропаганду на Украине достаточно много пророссийсконастроенного населения, со стороны Зеленского продолжать проецировать линию, что Россия враг номер один, не совсем дальновидно.   

С другой стороны, считает аналитик, сразу погружаться в такие сложные вопросы как транзит газа для избранного президента, мягко говоря, будет тяжело, поэтому, скорее всего, переговоры уже пройдут во второй половине июня, когда новая власть освоится и изберет путь взаимоотношения с соседним государством.  

Но вряд ли прежняя позиция Украины как-то изменится, так как страна, уже заручившись поддержкой ЕС, сформулировала свои условия для продления газового соглашения с Россией. Газпрому предлагается забронировать мощности украинской ГТС на срок до 10 лет в объеме до 60 млрд куб м газа в год, при этом в некоторые годы прокачиваться может меньше газа, но с условием что в другие годы этот дефицит может быть наращён. При этом возможности ГТС могут быть увеличены до 90 млрд куб м газа если это понадобится. Помимо этого, договор будет заключен уже по евростандартам  

В таком случае, говорит Александр Пахомовразумеется, Россия добровольно подпишется под обременяющим договором по транзиту газа, который сделает функционирование Северного потока-2 малоцелесообразным с точки зрения поиска независимости от Украины как транзитера – а ведь именно с такой целью проект и задумывался. Но и возразить против еще большего понижения норм объема прокачки до 10-15 млрд куб как об этом заявлял глава Газпрома уже невозможно, так как поправки к газовой директиве подчиняют морской трубопровод общим правилам «третьего» энергопакета, а это значит, что Северный поток 2 будет заполнен лишь наполовину.  

Таким образом, заключает Александр Пахомов, можно предположить, что у России не остается выбора как пойти на новую газовую сделку с ЕС и Украиной на их условиях. Но здесь можно надеяться, что в ходе переговоров условия предложенные Украиной могут быть несколько скорректированы. Например, речь пойдет не о бронировании 60 млрд куб, а о несколько меньших объемах и в таких требованиях со стороны РФ в переговорах со стороны ЕС ее может вполне поддерживать Германия. То есть определенного компромисса все же стороны могут достичь.   

Кстати, добавляет шеф-аналитик ГК Телетрейд Пётр Пушкарёв, в рамках переговоров ЕС придётся основной нажим сделать как раз на Украину, а не на Россию, чтобы она согласилась на нормальные конкурентные условия по цене транзита и перестала строить из себя незаменимого транзитёра, которому все должны и за прошлое, и за будущее. Аналогично тому, как послы ЕС уже собственно надавили на уходящего Порошенко, чтобы подконтрольные ему депутатские группы в Раде не тянули с плавной передачей власти - и тут же инаугурация Зеленского была назначена волшебно быстро.  

С газом всё будет тянуться подольше, полагает эксперт, потому что договариваться нужно с командой уже нового президента - молодой, но зато открытой к разумным переговорам. Именно Украине, а ещё некоторым её проамериканским кураторам нужен этот транзит, а не России и не ЕС. Европа и рада бы уже спокойно пропустить "Северный поток - 2", и ей нужно лишь убрать последнее формальное препятствие в виде договора по транзиту российского газа на Украину хотя бы в каком-то объёме. Покупать российский газ на восточной границе Украины с Россией не хотят, насколько это понятно, сами европейцы - им не хочется потом улаживать возможные споры и неприятности с транзитом уже своего газа по украинской территории - насмотрелись, и в эту историю ввязываться Европа вовсе не горит желанием.   

Российская сторона не против принципиально самого факта сохранения транзита по украинской газотранспортной системе, констатирует Петр Пушкарев. Но нужна разумная цена, и нужно снять с украинской стороны невыполнимые исковые требования: "Нафтогаз" насчитал "Газпрому" совершенно нереальный и невесть откуда взявшийся долг.  

Как вариант компромисса - можно договориться кардинально скостить этот "долг", и прописать, что какая-то часть этой затребованной суммы пойдёт, допустим, как инвестиция - на модернизацию украинской газотранспортной системы, что для сохранения транзита в любом случае необходимо. Так и "Нафтогаз" сохранит лицо, как бы получив часть "долга" плюс сохранить поступления от транзита, и сможет подать это своему народу как победу. Но и России должна быть обеспечена в таком случае нормальная рыночная цена транзита по украинской ГТС, и снятие последнего и чисто условного политического барьера для гладкого запуска "Северного потока". 

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