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Учёные назвали фактор, увеличивающий риск появления рака

Москва, 17.05.2019

Учёные одного из медицинских научно-исследовательских институтов Австралии, назвали фактор, который, по их данным, увеличивает риск появления онкологического заболевания. В ходе исследовательской работы они установили, что у людей с лишним весом каждые лишние пять пунктов в индексе массы тела (ИМТ) повышают риск развития онкологии на 10%. При этом поддержание здорового ИМТ способствует снижению риска появления рака примерно на 30%, пишет NewsHub.

Таким образом, исследование австралийских учёных ещё раз доказывает, что избыточный вес вызывает рак, и это может объяснить связь между резким ростом ожирения в мире и увеличением уровня онкологических заболеваний.

Наша справка

Индекс массы тела (ИМТ) – величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. Важен при определении показаний для необходимости лечения.

ИМТ, разработанный бельгийским социологом и статистиком Адольфом Кетле в 1869 году, рассчитывается на основе веса и роста человека. ИМТ от 18,5 до 25 считается нормой, от 25 до 30 — избыточной массой. От 30 и выше - говорит об ожирении.

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