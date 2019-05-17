Установлены заказчики и исполнителей убийства первого главы ДНР Захарченко

Денис Пушилин – глава ДНР – заявил, что следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого руководителя республики Александра Захарченко. По его словам, в ходе следственных действий была выявлена вся цепочка причастных лиц к убийству Захаренко, включая организаторов, исполнителей и заказчиков. Кроме того, по словам Пушилина, установлена схема операции по убийству первого главы ДНР в плане её подготовки и реализации, передаёт РИА Новости.

«Установлена схема перемещения элементов взрывных устройств. У следствия также есть понимание, как инструктировались исполнители», – резюмировал Захарченко, добавив, что конкретные фамилии озвучить не может, так как не все причастные к этому преступлению пока задержаны, а следствие продолжается.

Напомним, глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар», расположенного в самом центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом, а российский лидер Владимир Путин, назвав убийство Захарченко подлым, заявил, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта.