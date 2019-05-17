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В Австрии сделали важное заявление о проекте «Северный поток-2»

Москва, 17.05.2019

Себастьян Курц – канцлер Австрии – сделал важное заявление о проекте газопровода «Северный поток-2». По мнению политика, его страна вместе со своими европейскими партнёрами сможет реализовать этот проект в полном объёме, передаёт РИА Новости.

«Я как австрийский канцлер и убеждённый европеец считаю «Северный поток-2» положительным проектом, – подчеркнул Курц. – Знаю, что точно такого же мнению придерживаются власти ФРГ, а также правительства многих других стран ЕС».

От также отметил, что убеждён, что вместе со своими европейскими партнёрам Австрия сможет реализовать этот проект. Кроме того, канцлер признался, что знает о существовании в Евросоюзе диаметрально противоположных мнений о «Северном потоке-2» и может понять эти точки зрения «как рационально, так и эмоционально».

При этом он пояснил, что одновременно у него как у австрийского канцлера и убежденного европейца есть ответственность и его собственная точка зрения, которая для Австрии и Европы абсолютно ясна.

«Я не сомневаюсь в том, что чем больше на территории Европы будет источников энергии, тем лучше. Чем больше различных маршрутов, тем лучше.  Чем больше мы можем диверсифицировать источники энергии и их происхождение, тем лучше. Ну, и конечно же, два маршрута всегда лучше одного, а три – лучше двух», - резюмировал Курц.

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