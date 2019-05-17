В Северной Корее сильнейшая засуха

Из Северной Кореи начинают приходить сообщения о дефиците продовольствия. Причиной перебоев со снабжением продовольствием стала сильнейшая почти за четыре десятилетия засуха. Как сообщает государственное информагентство КНДР KCNA, за первые пять месяцев текущего года выпало в среднем 54,4 мм осадков. Так мало дождей на севере Корейского полуострова не было с 1982 года, когда в январе-мае выпало всего лишь 51,2 мм осадков.

Для борьбы с засухой и надвигающимся голодом главная газета КНДР Rodong Sinmun предлагает мобилизовать все имеющиеся в наличии водяные насосы и прочую ирригационную технику для поисков воды.

Тревожные новости из Пхеньяна подтверждает и ООН. В начале мая ООН сообщила, что примерно 10 миллионам северных корейцев угрожает «серьезный голод». Причиной для такого пессимистичного прогноза, уже начавшего сбываться, стали данные о прошлогоднем урожае в КНДР. Он оказался самым плохим за последние десять лет.

К ООН присоединился «Красный крест», предупредивший, что засуха этого года крайне негативно отразится и на нынешнем урожае. В результате Пхеньян совершил крайне редкий для себя поступок: представитель КНДР при ООН Ким Сон еще в феврале обратился к коллегам с настоятельной просьбой немедленно оказать его стране продовольственную помощь.

Северокорейские власти обвинили в дефиците продовольствия плохую погоду и международные санкции, которые были ужесточены в последние годы после проведения Пхеньяном ряда громких испытаний ракет. Ссылка на санкции дала основания некоторым политологам обвинить правительство КНДР в намерении попытаться ослабить санкционный режим.

Санкции Совбеза ООН в отношении КНДР действуют с декабря 2017 года. Из-за ограничений торговли Пхеньяна с зарубежными странами в страну снизились поставки несмотря на то, что формально ограничения не распространяются на гуманитарную помощь.

Попытка ослабить санкции при помощи переговоров с США пока не дала желаемого результата. На февральском саммите США – КНДР во Вьетнаме Дональд Трамп отверг просьбу Ким Чен Ына ослабить санкции в обмен на закрытие главного ядерного комплекса Северной Кореи. Отказ американского президента сделал продолжение переговоров проблематичным. Несмотря на оптимистичные заявления как Пхеньяна, так и Вашингтона Ким, очевидно, больше не надеется на Соединенные Штаты. Это подтвердила его поездка во Владивосток, где он впервые встретился с Владимиром Путиным.

Пхеньян вновь вернулся к испытаниям ракет. В последние недели были запущены две баллистические ракеты и множество снарядов.

По данным KCNA, засуха в Северной Корее продлится как минимум до конца мая. Первой на просьбу Пхеньяна откликнулась Южная Корея. Сеульские власти намерены поставлять продовольствие северянам прямо через границу. Последний раз такие поставки проводились в 2010 году. Кроме этого, Южная Корея собирается увеличить свой взнос в такие международные организации, как Всемирная продовольственная программа.

Намерена помогать КНДР и Всемирная продовольственная программа. Ее директор Дэвид Бисли уже обсуждал оказание помощи Пхеньяну на встрече в Сеуле с министром объединения Республики Корея Ким Ён Чхолем.

По словам президента Республики Корея Мун Чже Ина, его план оказания КНДР помощи поддержал и Дональд Трамп. Однако активного участия в оказании гуманитарной помощи северным корейцам США скорее всего не будет.