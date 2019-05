Забудьте про яйца: самому популярному продукту нашли замену

Куриные яйца считают одним из основных источником полезного белка. Однако редко кто задумывается о вреде, приносимого окружающей среде производителями этого популярного продукта, возможных рисках отравлений и недостаточном контроле качества продукта. Только в США каждый год происходит порядка 79,000 отравлений куриными яйцами, пишет Bloomberg.

В данный момент передовые компании по производству растительной пищи находятся в поисках инновационного решения по замене натуральных куриных яиц. Первым искусственным омлетом на рынке стал VeganEgg, представленный компанией "Follow Your Heart" в 2015 году. Этот первый заменитель яйца изначально производился из водорослей, но в конечном итоге компания заменила его соевым порошком. Также Bloomberg отмечает стартап Bay Area "Spero", который наладил производтсво жидких яиц из семян тыквы. Однако, доминирующим игроком на рынке растительной пищи стала корпорация "Just Inc", ранее известная как "Hampton Creek", стоимость которой оценивается в 1 миллиард долларов. В конце прошлого года компания выпустила собственный жидкий заменитель яиц из белка, полученного из бобов. На данный момент было произведено около 3 миллионов искусственных яиц. Но впереди компанию ожидает долгий путь, ведь общий оборот натуральных куриных яиц в США составляет около 8,5 миллиардов, отмечает генеральный директор "Just Inc "Джош Тетрик.

Искусственные яичные белки уже активно используются в выпечке. На недавней выставке Natural Products Expo были представлены хлебобулочные изделия с применением этих технологий, а посетители могли выбрать искусственные яйца из большого ассортимента. Конкурировать с настоящими яйцами в любом случае будет сложно. Куриные яйца являются более предпочтительным источником натурального белка по многим параметрам в сравнении с такими конкурентами, как сыворотка, соя и горох. "Потребительские вкусовые привязанности - самое сложное. Тот факт, что продукт ( искусственные яйца) не животного происхождения отталкивает многих людей. Изменение привычек требует времени", - признает генеральный директор и соучредитель одной их самых передовых и перспективных компаний в сфере растительной пищи Артуро Элизондо.

Люди желают новой здоровой альтернативы многим продуктам из их повседневной жизни. Индустрия растительной пищи пытается удовлетворить спрос на здоровую пищу. На рынке сейчас появился здоровый и безопасный заменитель белка. Однако потребители пока относятся с недоверием к созданию искусственных заменителей традиционных продуктов, заключает Bloomberg.