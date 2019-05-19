Чем отличаются квартиры премиального класса

Чаще всего квартиры премиального класса покупаются именно для себя, а не под сдачу в аренду или на перепродажу. Потому покупатель не торопится делать выбор, рассматривая разные варианты, взвешивая все «за и против». Квартира элитного класса стоит немало, но ее редко покупают в кредит. Человек, который ищет жилье элитного класса, обычно располагает достаточным количеством собственных средств. Жилье премиального класса – это не только комфорт, уют, но и показатель собственного престижа и респектабельности.

Месторасположение

Дома премиального класса чаще всего находятся в исторических и культурных частях города, недалеко от центра, например продажа квартир метро Павелецкая. Это может быть старинный дом, даже имеющий историческую ценность. Такие дома смотрятся неординарно, и вместе с тем, эффектно, ведь они, скорее всего, уже прошли реставрацию. Внешний облик таких домов узнаваем.

Характеристики дома

Много элитного жилья есть в и современных жилых комплексах. Чем же они отличаются? Элитные дома обычно не возвышаются на много этажей. Чем меньше жильцов – тем выше комфорт. Есть, правда, сейчас элитное жилье и в новых высотных комплексах.

На площадке размещается минимум квартир, одна или две. Нередко элитное жилье занимает весь этаж, иногда это самый верхний уровень – пентхаус, с террасами и собственным бассейном. Такие дома оснащаются современными дорогими лифтами, обеспечивается должны уровень охраны. Территории общего пользования отделывают, применяя индивидуальный дизайнерский проект. Материалы для отделки холлов используются дорогие – мрамор, натяжные потолки, натуральное дерево, керамический гранит.

Из элитной квартиры должен открываться красивый панорамный вид, не на стройку или мусорные баки. Чаще всего устанавливаются огромные панорамные окна высокого качества. Открывается вид на город, парк или водоем. Сам дом должен находиться в месте с удовлетворительной экологией.

Технологии строительства

Элитные дома строятся по монолитной или монолитно-кирпичной технологии, снаружи устанавливается вентилируемый фасад, обеспечивающий теплоизоляцию, звукоизоляцию и эффектный внешний вид здания. Используется дорогая облицовка снаружи, например, керамический гранит. Нередко предлагаются квартиры со свободной планировкой, в них нет стен.

Отделка и ремонт

Элитные квартиры обычно покупаются совсем без ремонта, чтобы все сделать под себя, новостройка Павелецкая москва. Богатый человек хочет воплотить свои фантазии, идеи, для этого он нанимает именитого дизайнера. Есть среди квартир премиального класса и готовое жилье, с отделкой и мебелью, но такие варианты пользуются меньшим спросом.

Планировка

Планировка обычно предусматривает наличие больших кухонь (столовых), гардеробных комнат, просторных лоджий и балконов, террас. В элитной квартире делают несколько санузлов, а квартира может быть двухуровневой. Особенностью многих элитных комплексов является то, что планировка квартир по этажам не повторяется. Под трехкомнатной квартирой может быть пятикомнатная квартира, с совершенно другой планировкой.

Размер

Размер для элитной квартиры тоже имеет значение. Обычно это просторное жилье, площадью от 80–90 квадратных метров. Высота потолков достигает 3 метров.

Обслуживание

В элитных домах работает свое обслуживание, есть рецепция на входе. Нередко в многоквартирных домах имеются свои спортивные залы, бассейны, СПА центры, рестораны, комфортабельные зоны отдыха, зимние сады, метро Павелецкая квартира.

Инженерные системы

Должное внимание уделяется инженерным системам. Дома оснащаются приточно-вытяжной принудительной вентиляцией, климат контролем. Устанавливаются дополнительные фильтры воды на дом. Во многих домах премиального класса внедряются энергоэффективные технологии. Устанавливаются и современные системы пожарной сигнализации, дымоудаления.

Паркинги

Дома премиального класса оснащаются собственными подземными отапливаемыми парковками. Паркинг строят, исходя из такого расчета, чтобы на одну квартиру приходилось 1–2 парковочных места.

Премии

Элитные жилые комплексы могут являться обладателями различных премий и наград. Например, в Архангельске, холдинг «Аквилон Инвест» построил дом «Омега Хаус», который в 2017 году был награжден премией, как лучший региональный комплекс элитного класса. В этом доме есть свой 18-метровый бассейн, СПА центр, работает детский сад.