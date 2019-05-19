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Как повысить оригинальность текста в антиплагиате

Москва, 19.05.2019
Нередко бывает так, что написанная с вдохновением статья, насыщенная собственными мыслями, рассуждениями и редко употребляемыми словами, оказывается неуникальной
#PressRelease

Тексты проверяются на уникальность с использованием алгоритмов, делающих подобные ситуации вполне возможными. Для решения таких проблем есть несколько способов, описанных ниже.

Создание оригинальной структуры текста

Чтобы повысить оригинальность нужно просмотреть в глобальной сети тексты по той же теме, проанализировать их структуру и использовать для написания своего текста уникальную структуру, отличающуюся от остальных. Эффективный способ обойти Антиплагиат заключается в использовании оригинальных и содержательных подзаголовков. Кроме того, в этих целях прекрасно подходят графики, списки, иллюстрации и таблицы. Они повышают наглядность курсовой или диплома и улучшают их читабельность.

Самостоятельное создание текстов

Необходимо писать новый текст на основании своих рассуждений. Разумеется, перед началом работы нужно изучить несколько источников, чтобы получить максимум сведений по рассматриваемой теме, ознакомиться с новыми, не получившими широкой известности фактами. Однако после этого надо убрать все шпаргалки и приступить к написанию оригинального текста, используя свои стилистические приемы и лексику. Такой подход позволит избавиться от проблем, связанных с неуникальностью текста.

Использование стоп-листа словесных конструкций

На основании рассмотренных при подготовке к работе текстов (в особенности при осуществлении рерайта), нужно подготовить стоп-лист недопустимых словесных конструкций. Слова типа "наподобие, такие как, сходные с" целесообразно заменить развернутыми фразами. Вместо числительных можно использовать нумерованные списки.

Использование богатства эпитетов

Большая часть источников рекомендует повышать уникальность при помощи использования всего многообразия синонимов. В интернете можно даже найти множество специальных программ – "синонимайзеров", – позволяющих быстро (но очень некачественно) найти нужные синонимы. Тем не менее, эти же источники указывают на то, что синонимизация оказывается полезной далеко не во всех случаях. Это объясняется тем, что при замене словесных конструкций на сходные с ними желаемый эффект не достигается. К примеру, выражения "любой человек старается" и "многие люди пытаются" воспринимаются программами проверки уникальности как почти неотличимые друг от друга, а потому показывают низкий процент уникальности текстов, написанных путем такой автоматической замены синонимов. По этой причине вместо синонимайзеров надо использовать свою эрудицию.

Как правильно обращаться с синонимами

Чтобы синонимы не испортили текст, а придали ему живость и увеличили его красочность, надо следовать двум рекомендациям:

• Вместо нейтральных слов нужно использовать стилистически окрашенные синонимы.

• Полезно использовать фразеологические словари. С их помощью можно, к примеру, заменить слово "мешать" на оборот "вставлять палки в колеса". Программы, проверяющие уникальность, не рассматривают слова "мешать" и "вставлять" как синонимы. Вдобавок количество слов благодаря такой замене увеличилось, и система воспримет исходный и переработанный фрагменты как два совершенно разных текста.

Увеличение размера текста

Расширение текста является эффективным способом повышения его уникальности, однако подходит не для всех. Обычно преподаватели устанавливают определенные границы для каждого раздела курсовой или дипломной работы и требуют неукоснительного соблюдения их предписаний. Тем не менее, бывает так, что строгая регламентация объема не предусмотрена, а высокая уникальность текста является обязательным требованием. В подобных ситуациях вполне можно разбавить исходный текст изложением собственных мыслей. Этот прием особенно актуален при написании текстов, содержащих множество цитат и иных неподлежащих изменению фрагментов. Во введении и заключении курсовой работы можно сделать лирические отступления, которые придадут ей завершенность.

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