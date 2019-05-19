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Какие рольшторы выбрать?

Москва, 19.05.2019
В последнее время разнообразие конструкций рольштор, широкий выбор тканей по светопропускаемости, текстурам и расцветкам, способу управления изделием может ввести покупателя в продолжительный ступор
#PressRelease

В последнее время разнообразие конструкций рольштор, широкий выбор тканей по светопропускаемости, текстурам и расцветкам, способу управления изделием может ввести покупателя в продолжительный ступор. Чтобы внести определённую ясность в этом вопросе, поговорим о нюансах выбора рулонных штор на пластиковые окна.Итак, все рольшторы подразделяются на две большие группы: свободновисящие и кассетные. Основное отличие между этими рулонными шторами состоит в типе конструкции. Свободновисящие рольшторы состоят из вала, на который наматывается ткань, нижнего отвеса для ткани, так называемого утяжелителя ткани, и операционного механизма, который располагается слева либо справа. В кассетных рольшторах вал закрыт коробом, другое название короба - кассета. По бокам изделия крепятся специальные направляющие.

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Свободновисящие рольшторы - это универсальные рулонные шторы: они могут монтироваться на все типы поверхностей. Т.е. установку такого типа рольштор можно производить как на пластиковые окна, так и на деревянные, как на откос окна, непосредственно на стену, так и на потолок. Если вам нужно закрыть какое-то большое пространство или проём, то для этого варианта подойдёт только свободновисящий вариант с применением соответствующего диаметра вала. Для обычных свободновисящих рулонных жалюзи, монтируемых на створку окна используются либо 17-ые валы, либо 19-ые. В функциональном плане есть некоторые особенности у такого рода рольштор. Когда створка окна открывается в режим проветривания, ткань рольшторы будет отвисать. Соответственно, можно дополнительно доукомплектовывать изделия или магнит-фиксаторами, или применять леску - они помогают рольшторе оставаться параллельно окну. У этих приспособлений есть свои нюансы, но в целом они довольно неплохо справляются со своими задачами. Если же проём больше двух-трёх метров, тогда необходимо использовать валы 32-40-45-50-72 диаметров, в зависимости от ширины изделия. Но такие рольшторы, как правило, комплектуются автоматикой и пультами радиоуправления. Если в свободновисящих рольшторах при определённых условиях эксплуатации, происходит отвисание ткани, то кассетный вариант рольшторы позволяет избежать этих недостатков. Вал с тканью закрыт в короб, а направляющие по бокам изделия не дают отвисать ткани. И ткань остаётся вдоль створку во всём диапазоне работы рольшторы. Кассетные рольшторы значительно удобней и выглядят гораздо привлекательней.

Второй момент, на который стоит обратить внимание при выборе рулонной системы на окна - это образцы тканей для рольштор. На сегодняшний момент существует огромные множество каталогов тканей производителей из различных стран. Ткани для рулонных штор отличаются по стоимости, светопропускаемости, расцветкам, текстурам и фактурам. Основу каталогов составляют ткани с 50% светозатемнением и ткани-блэкаут. Первых в общем количестве образцов составляет где-то - 70% от общего объёма. Что касается тканей со 100% затемнением, то их в общем количестве не так и много. Тканей с 50% светозащитой вполне достаточно, чтобы прямые солнечные лучи попадали в помещение рассеянными. Эти ткани хорошо убирают эффект аквариума, если помещение находится на первом этаже или рядом расположен дом. Также если при просмотре телевизора бликует экран, то эта ткань хорошо устраняет этот недочёт. Ткани blackout обычно выбирают в помещения, которые выходят на южную сторону или с утра солнце будит своим интенсивным светом. Ещё один распространённый вариант - это маленькие дети, когда им нужен дневной сон.Таким образом, выбирая рольшторы в дом, квартиру, офис, учебный класс или детскую группу вы можете руководствоваться теми небольшими помощниками, которые даны в этой статье.

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