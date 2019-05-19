Квартиры премиум-класса в центре Москвы

В число главных пунктов, учитываемых ими при принятии решения о приобретении недвижимого имущества премиум-класса, входят высокое качество инженерии и продуманная планировка пространства.

Другой ключевой фактор для покупателей дорогой недвижимости – удаленность от центра города. Не так давно проживание в самом сердце российской столицы считалось престижным, однако в настоящее время находится немного желающих жить в центре шумного мегаполиса. Теперь покупатели жилья стремятся приобрести квартиры в элитных жилкомплексах, расположенных поближе к природе и тишине. Есть и компромиссный вариант – тихий центр.

Еще один важный критерий выбора – архитектурная привлекательность объектов недвижимости. В последнее время покупатели элитного жилья проявляют повышенный интерес к нестандартным новостройкам. Наряду с привлекательностью экстерьера зданий, они уделяют большое внимание отделке помещений, ведь проводить ремонт заново никому не хочется. Поскольку типовые варианты отделки в жилье премиум-класса недопустимы, застройщики зачастую привлекают к работе над ним прославленных дизайнеров с хорошей репутацией.

Но самым важным критерием, принимаемым во внимание покупателями элитной жилой недвижимости, является надежность застройщика. Кризисные явления в экономике побуждают покупателей проявлять максимальную ответственность при вложениях своих денег.

В настоящее время в ЦАО предлагается весьма богатый выбор жилья премиум-класса, возведенного по уникальным проектам и оснащенного надежными системами безопасности, например квартиры около метро Цветной бульвар. Возле элитных жилкомплексов имеются просторные автопарковки, что играет очень важную роль в обеспечении комфортных условий проживания. В ЦАО имеются все необходимые инфраструктурные объекты, а также офисы крупнейших компаний и банковских учреждений, благодаря чему здесь обеспечиваются максимально благоприятные условия для ведения бизнеса.

Хотя элитные жилкомплексы в ЦАО построены в соответствии с самыми современными технологиями, они гармонично вписались в окружение, состоящее из построек, которые возведены намного раньше, как к примеру жилой комплекс метро Цветной бульвар. Благодаря разнообразию квартир любой покупатель может выбрать наиболее подходящий для себя вариант в соответствии со своими предпочтениями.

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Столовая в элитной квартире обычно расположена в уютной гостиной, площадь которой составляет не меньше сорока квадратных метров. Кроме того, гостиная может быть представлена в виде отдельного помещения. Такая планировка подходит для деловых людей, часто встречающихся у себя дома с партнерами по бизнесу.

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