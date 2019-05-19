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Квартиры премиум-класса в центре Москвы

Москва, 19.05.2019
В течение нескольких последних лет предпочтения покупателей недвижимости премиум-класса в центре Москвы значительно изменились
#PressRelease

В число главных пунктов, учитываемых ими при принятии решения о приобретении недвижимого имущества премиум-класса, входят высокое качество инженерии и продуманная планировка пространства.

Другой ключевой фактор для покупателей дорогой недвижимости – удаленность от центра города. Не так давно проживание в самом сердце российской столицы считалось престижным, однако в настоящее время находится немного желающих жить в центре шумного мегаполиса. Теперь покупатели жилья стремятся приобрести квартиры в элитных жилкомплексах, расположенных поближе к природе и тишине. Есть и компромиссный вариант – тихий центр.

Еще один важный критерий выбора – архитектурная привлекательность объектов недвижимости. В последнее время покупатели элитного жилья проявляют повышенный интерес к нестандартным новостройкам. Наряду с привлекательностью экстерьера зданий, они уделяют большое внимание отделке помещений, ведь проводить ремонт заново никому не хочется. Поскольку типовые варианты отделки в жилье премиум-класса недопустимы, застройщики зачастую привлекают к работе над ним прославленных дизайнеров с хорошей репутацией.

Но самым важным критерием, принимаемым во внимание покупателями элитной жилой недвижимости, является надежность застройщика. Кризисные явления в экономике побуждают покупателей проявлять максимальную ответственность при вложениях своих денег.

В настоящее время в ЦАО предлагается весьма богатый выбор жилья премиум-класса, возведенного по уникальным проектам и оснащенного надежными системами безопасности, например квартиры около метро Цветной бульвар. Возле элитных жилкомплексов имеются просторные автопарковки, что играет очень важную роль в обеспечении комфортных условий проживания. В ЦАО имеются все необходимые инфраструктурные объекты, а также офисы крупнейших компаний и банковских учреждений, благодаря чему здесь обеспечиваются максимально благоприятные условия для ведения бизнеса.

Хотя элитные жилкомплексы в ЦАО построены в соответствии с самыми современными технологиями, они гармонично вписались в окружение, состоящее из построек, которые возведены намного раньше, как к примеру жилой комплекс метро Цветной бульвар. Благодаря разнообразию квартир любой покупатель может выбрать наиболее подходящий для себя вариант в соответствии со своими предпочтениями.

Элитные жилкомплексы в ЦАО в полной мере демонстрируют личные качества и социальный статус своих владельцев. Проживание в центре российской столицы всегда считалось и продолжает считаться престижным, однако в последнее время застройщики прилагают значительные усилия для озеленения придомовой территории, создавая условия проживания, максимальное приближенные к загородным.

Сверхсовременное и комфортабельное жилье премиум-класса в центре российской столицы рассчитано на людей, ценящих каждую минуту своего времени и дорожащих своим имиджем. Следует подчеркнуть, что элитные квартиры отличаются идеальной организацией планировки и максимальной функциональностью пространства. Они удачно разделены на зоны комфорта с учетом того, что в последнее время покупатели отдают предпочтение жилью с большим числом спален. В них не бывает меньше двух санузлов.

Столовая в элитной квартире обычно расположена в уютной гостиной, площадь которой составляет не меньше сорока квадратных метров. Кроме того, гостиная может быть представлена в виде отдельного помещения. Такая планировка подходит для деловых людей, часто встречающихся у себя дома с партнерами по бизнесу.

Приобретение квартиры в ЦАО обеспечивает покупателю возможность пользоваться всеми преимуществами обладания первоклассным жильем, продажа квартир на Цветном бульваре в Москве. Например, во всех квартирах элитной категории имеются гардеробные или хозяйственные помещения, где находятся стиральная машина, гладильная доска, чистящие средства и т. д.

Жилье премиум-класса в центре Москвы обеспечивает максимально комфортные условия проживания, а также свидетельствует об успешности и высоком социальном статусе своего хозяина. Неслучайно многие известные люди стремятся поселиться именно в этой части российской столицы.

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