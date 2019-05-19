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Особенности многофункционального устройства EPSON

Москва, 19.05.2019
Печатающие устройства используются с разной целью – от печати тексов, изображений до создания копий, передачи факсов
#PressRelease

Многофункциональные устройства предназначаются для того, чтобы выполнять несколько разных функций. Не нужно тратиться на разные виды техники, к тому же одно устройство занимает меньше места, дешевле и проще его обслуживание, подбор комплектующих. Немаловажно подобрать такое МФУ, чтобы напечатанный текст или изображение отличались высоким качеством. Выбор МФУ достаточно широкий, см: https://www.inksystem.biz/all-in-one-ciss/epson/. Исходя из каких критериев выбирают МФУ и в чем преимущества EPSON?

Производитель

Немаловажно выбрать МФУ от известного производителя, например – Самсунг, Канон, HP. Высоким спросом пользуется и EPSON, эта торговая марка узнаваема, она давно производит оборудование для печати, в том числе МФУ. Принтеры EPSON отличаются высокой скоростью печати и надежностью, хорошим качеством. Одно из преимуществ – это возможность бесперебойной печати. Принтеры оснащаются бесперебойной подачей чернил, что позволяет технике работать долго без дозаправки.

Функциональность

Многие МФУ EPSON оснащаются различными функциями – печать документов, фотографий, разный формат, цветная и черно-белая, прочие возможности. Принтеры, в зависимости от модели, могут использовать разное количество цветов при цветной печати. Некоторые МФУ оснащаются встроенным факсом. Многие современные модели оснащаются дуплексом – двусторонней печатью.

Беспроводная связь

Примечательно то, что многофункциональные устройства EPSON могут печатать через интернет или вай-фай. Не обязательно подключать принтер к компьютеру через провод, он сможет напечатать изображение с флешки.

Стоимость

Во многих интернет-магазинах технику можно сортировать по стоимости, что тоже упрощает выбор. Несколько моделей, продающихся по одной цене, можно сравнить между собой, чтобы подобрать наиболее подходящие для себя характеристики и функции. Фирма EPSON предлагает принтеры и МФУ, которые каждому покупателю подойдут по цене. Есть модели дорогие и дешевые, техника варьируется по стоимости. Представлены, как модели от 6000 рублей для студентов, домашней печати, так и МФУ ценой в 90 тысяч рублей для крупных офисов и печатных центров.

Формат печати

МФУ от EPSON могут производить печать на формате А4 и А3.

Технология

Технология печати бывает:

  • струйной;
  • светодиодной;
  • лазерной.

Заправка лазерного принтера обходится дешевле, зато она производится реже. Лазерные принтеры печатают быстрее, чем струйные. Струйные принтеры стоят дешевле.

Подключающиеся устройства

Какие устройства могут быть подключены к МФУ.

Принтеры и МФУ EPSON могут подключаться к картридерам, блютуз, сетевым принтерам. Чем больше функций в принтере и возможностей для подключения различных устройств, тем стоить модель будет дороже.

Принтеры EPSON характеризуются высокой производительностью, потому их покупают для дома и офиса, когда печатать нужно мало или много и часто. Такие принтеры служат много лет, не выходя из строя и быстро справляясь с большими объемами печати. Производитель надежный, известный, он предоставляет на свою технику гарантии.

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