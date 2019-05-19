Особенности рефинансирования потребительских кредитов

С одной стороны, для приобретения нужной вещи теперь можно обойтись без долгого накапливания нужной суммы или обращения за помощью к родным и друзьям. С другой стороны, доступность денежных средств побуждает многих заемщиков совершать импульсивные покупки, зачастую на невыгодных для себя условиях. В итоге после оформления очередного кредита клиент банковского учреждения узнает, что мог бы получить его в другой финансовой организации на более выгодных условиях, что, разумеется, вызывает сожаления.

Тем не менее, эту проблему можно решить посредством выполнения перекредитования. Эта операция известна также как кредит на рефинансирование.

Ее суть состоит в использовании нового кредита для частичного или полного возврата имеющегося долга. Стимул использования данной схемы для заемщика заключается в снижении процентной ставки без необходимости несения дополнительных расходов.

Кроме того, рефинансирование позволяет объединить несколько имеющихся кредитов, благодаря чему управление семейным бюджетом существенно упрощается, а возвращать совокупный долг становится легче.

В том случае, если условия кредитования изменяются посредством получения нового кредита в другой банковской организации, при неукоснительном выполнении нового плана выплат заемщик с плохой кредитной историей получает возможность значительно ее улучшить.

Для определения реальной выгоды заемщику нужно учитывать тип регулярно вносимых им платежей:

• Аннуитетный – данный вариант предусматривает разделение тела кредита и процентов по нему на равные платежи.

• Дифференцированный – данный вариант предусматривает постепенное уменьшение размера выплачиваемых по кредиту процентов по мере его погашения. Другими словами, в этом случае в качестве базы для начисления процентов используется актуальный остаток задолженности.

Рефинансирование осуществляется как в отношении небольших кредитов, так и в отношении крупным сумм, взятых взаймы, к примеру, для приобретения авто. Чем крупнее кредит, тем труднее его рефинансировать. Зато при использовании кредитных карт их владельцы с хорошей кредитной историей имеют возможность не ставить банковское учреждение в известность о предназначении получаемых в нем средств.

Процедура оформления перекредитования при небольших размерах долга достаточно проста и почти не имеет отличий от взятия простого кредита. Разница заключается только в том, что заемщик должен предоставить в новое банковское учреждение документы о своей кредитной истории на текущий момент времени. Весьма желательно, чтобы в ней не содержалась информация о наличии просроченных платежей. Ряд банковских учреждений предоставляет возможность подать предварительную заявку на рефинансирование прямо на своих вебсайтах. Те, клиенты, которые пользуются онлайн-банкингом в выбранном ими банковском учреждении, имеют возможность отправить запрос на перекредитование в личном кабинете.

Кроме того, оформить кредит и оценить свои шансы на принятие положительного решении по рефинансированию кредита можно при помощи разнообразных интернет-сервисов, которые позволяют подать заявки сразу в несколько банковских организаций.

Когда дело касается приобретения недвижимости или автомобиля, при котором для перехода в другое банковское учреждение необходимо пройти множество бюрократических процедур, лучше всего разослать заявки одновременно в несколько банковских организаций. И если, например, текущий кредитор даст отрицательный ответ по поводу снижения процентной ставки или улучшения условий, а остальные пойдут навстречу в решении этих вопросов, то целесообразно поставить свое банковское учреждение в известность о таком ходе событий, поскольку оно может быстро изменить свое мнение в пользу клиента.

Получив подтверждение рефинансирования, можно отправляться в офис банковского учреждения для беседы с менеджером. Во время этой беседы можно обсудить детали и уточнить список документов, который нужно представить для оформления перекредитования.