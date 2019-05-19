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Преимущества и особенности использования термоусадочной пленки

Москва, 19.05.2019
Для упаковки различных товаров используется множество разнообразных материалов, которые постоянно усовершенствуются. В результате серии экспериментов была изобретена термоусадочная пленка, особенность которой состоит в значительном изменении своих размеров при повышении температуры
#PressRelease

Разработчики термоусадочной пленки предложили целый ряд разновидностей этого материала, различающихся своим составом, прочностными показателями, интенсивностью стягивания и уплотнения, а также ограничениями на применение, купить термоусадочную пленку.

Общие качества термоусадочных упаковочных материалов

Эффект сжатия термоусадочной упаковки закладывается еще на стадии ее производства. Для этого молекулы нагретого полимерного материала растягивают, затем его охлаждают, и при следующем повышении температуры молекулы вновь сжимаются, возвращаясь в первоначальное состояние. Достичь такого эффекта можно не для любой пленки. Однако имеется еще ряд любопытных свойств:

• пленка может стягиваться в определенном направлении, а также стягиваться с ограничениями в поперечном и продольном направлениях с различными коэффициентами;

• при производстве ряда упаковочных материалов изготовители составляют их из нескольких полимерных слоев, благодаря чему две стороны пленки приобретают заданные качества, меняющие характер ее взаимодействия с окружающей средой и товарами;

• для удешевления упаковки могут применяться полимерные отходы;

• самая высокая прочность упаковки достигается при ее изготовлении из однослойных поливинилхлоридных пленок, при сжимании формирующих плотный, тесно прилегающий к поверхностям пластиковый слой.

Разновидности и свойства упаковочных термоусадочных материалов

При проектировании упаковочного материала для определенных товаров и объектов подбирают пленку, наиболее близко соответствующую их свойствам. Существуют следующие распространенные виды упаковки:

• Термоусадочный материал на основе полиолефинов (ПОФ) в два раза превосходит аналоги по степени усадки. Однако надо принимать во внимание тот факт, что усадка должна отвечать условиям упаковки и обеспечивать желаемый эффект, включая экономическую составляющую. Стоимость ПОФ-пленок, получивших распространение в европейских странах, обычно выше стоимости аналогов вследствие использования более сложной технологии изготовления. Данная разновидность упаковочного материала обладает высокой устойчивостью к действию климатических факторов. Благодаря привлекательному внешнему виду она часто применяется для работы с потребительскими товарами, а благодаря сведению к минимуму объема выделяемых посторонних веществ – в пищевом производстве.

• Пленки из полиэтилена высокого и низкого давления. Свойства термоусадочного материала из полиэтилена почти не уступают свойствам ПОФ-пленки, а благодаря применению вторсырья изготовители уменьшают расходы на его выпуск.

• Поливинилхлоридные термоусадочные пленки обладают высокой прочностью и предсказуемостью в поведении. Они широко применяются для упаковки крупных предметов, формируя при этом на их поверхности пластиковый слой, под которым не заводится плесень, и который притом не трескается на выступах. Единственное серьезное ограничение заключается в запрете на непосредственный контакт с продуктами питания, поскольку в поливинилхлориде присутствуют активизирующиеся при повышении температуры соединения хлора. Особенно высоко этот упаковочный материал ценится благодаря наличию возможности прорезать в нем ревизионные отверстия.

Термоусадочные пленки с многослойной структурой

Весьма любопытные эффекты наблюдаются при использовании полиолефиновых и полиэтиленовых многослойных пленок. К примеру, существуют упаковочные материалы, у которых примыкающий к изделиям слой характеризуется повышенным скольжением, благодаря чему упаковка не получает повреждений. Путем комбинирования слоев с разнонаправленным сжиманием можно повысить прочность упаковки и установить ограничения на нагрузки на товары в заданных точках. Все разновидности термоусадочных пленок изготовлены в расчете на легко технологически достигаемые температуры усадки – как правило, работа осуществляется с применением промышленного фена.

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