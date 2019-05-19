Преимущества и особенности использования термоусадочной пленки

Разработчики термоусадочной пленки предложили целый ряд разновидностей этого материала, различающихся своим составом, прочностными показателями, интенсивностью стягивания и уплотнения, а также ограничениями на применение, купить термоусадочную пленку.
Эффект сжатия термоусадочной упаковки закладывается еще на стадии ее производства. Для этого молекулы нагретого полимерного материала растягивают, затем его охлаждают, и при следующем повышении температуры молекулы вновь сжимаются, возвращаясь в первоначальное состояние. Достичь такого эффекта можно не для любой пленки. Однако имеется еще ряд любопытных свойств:
• пленка может стягиваться в определенном направлении, а также стягиваться с ограничениями в поперечном и продольном направлениях с различными коэффициентами;
• при производстве ряда упаковочных материалов изготовители составляют их из нескольких полимерных слоев, благодаря чему две стороны пленки приобретают заданные качества, меняющие характер ее взаимодействия с окружающей средой и товарами;
• для удешевления упаковки могут применяться полимерные отходы;
• самая высокая прочность упаковки достигается при ее изготовлении из однослойных поливинилхлоридных пленок, при сжимании формирующих плотный, тесно прилегающий к поверхностям пластиковый слой.
При проектировании упаковочного материала для определенных товаров и объектов подбирают пленку, наиболее близко соответствующую их свойствам. Существуют следующие распространенные виды упаковки:
• Термоусадочный материал на основе полиолефинов (ПОФ) в два раза превосходит аналоги по степени усадки. Однако надо принимать во внимание тот факт, что усадка должна отвечать условиям упаковки и обеспечивать желаемый эффект, включая экономическую составляющую. Стоимость ПОФ-пленок, получивших распространение в европейских странах, обычно выше стоимости аналогов вследствие использования более сложной технологии изготовления. Данная разновидность упаковочного материала обладает высокой устойчивостью к действию климатических факторов. Благодаря привлекательному внешнему виду она часто применяется для работы с потребительскими товарами, а благодаря сведению к минимуму объема выделяемых посторонних веществ – в пищевом производстве.
• Пленки из полиэтилена высокого и низкого давления. Свойства термоусадочного материала из полиэтилена почти не уступают свойствам ПОФ-пленки, а благодаря применению вторсырья изготовители уменьшают расходы на его выпуск.
• Поливинилхлоридные термоусадочные пленки обладают высокой прочностью и предсказуемостью в поведении. Они широко применяются для упаковки крупных предметов, формируя при этом на их поверхности пластиковый слой, под которым не заводится плесень, и который притом не трескается на выступах. Единственное серьезное ограничение заключается в запрете на непосредственный контакт с продуктами питания, поскольку в поливинилхлориде присутствуют активизирующиеся при повышении температуры соединения хлора. Особенно высоко этот упаковочный материал ценится благодаря наличию возможности прорезать в нем ревизионные отверстия.
Весьма любопытные эффекты наблюдаются при использовании полиолефиновых и полиэтиленовых многослойных пленок. К примеру, существуют упаковочные материалы, у которых примыкающий к изделиям слой характеризуется повышенным скольжением, благодаря чему упаковка не получает повреждений. Путем комбинирования слоев с разнонаправленным сжиманием можно повысить прочность упаковки и установить ограничения на нагрузки на товары в заданных точках. Все разновидности термоусадочных пленок изготовлены в расчете на легко технологически достигаемые температуры усадки – как правило, работа осуществляется с применением промышленного фена.