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Бойкот Apple: Китай ответил на отключение смартфонов Huawei от Android

Москва, 20.05.2019
  • Бойкот Apple: Китай ответил на отключение смартфонов Huawei от Android

AP/TASS

В связи с обострением торговой войны с США в Китае массово начали призывать в местной социальной сети Weibo бойкотировать продукцию Apple в поддержку китайской Huawei, сообщает Вести.Экономика со ссылкой на BuzzFeed.

Китайские пользователи решили ответить на действия США в отношении китайских компаний призывом бойкотировать продукцию Apple. В социальной сети Weibo пользователи начали масштабную акцию, сравнивая iPhone и смартфоны Huawei и отмечая плюсы китайского бренда. Многие пользователи высказали готовность поменять смартфон с iPhone на "отечественный". 

Это уже не первый случай попыток бойкотирования Apple. В декабре некоторые китайские компании угрожали своим работникам, которые пользуются iPhone, увольнениями. В то же время для сотрудников, которые планируют отказаться от смартфонов Apple, работодатели предлагали выгодные субсидии на приобретение смартфонов Huawei в качестве альтернативы.

Впрочем, даже без народных кампаний против Apple, дальнейшее разрастание торговой войны США с Китаем способно нанести серьезный удар по всей цепочке поставок компонентов для смартфонов и интересам купертинского гиганта, чья продукция может подорожать до 20%. 

Как сообщает газета South China Morning Post ссылкой на аналитиков, это случится в случае введения Вашингтоном новых пошлин на продукцию из КНР еще на $300 млрд.

Ранее США нанесли удар по Huawei Technologies. Компании запретили закупать "жизненно важные технологии США" без специального разрешения, а само оборудование Huawei попало под запрет в США. После указа Трампа, Google объявила о том, что прекращает сотрудничество с Huawei. 

Таким образом, Huawei потеряет доступ к обновлениям операционной системы Android. Кроме того, новые версии смартфонов технологического лидера КНР также лишатся доступа к Google Play Store и приложениям Gmail и YouTube.

В свою очередь Huawei прокомментировала появившуюся информацию о прекращении бизнес-контактов с Google. Китайская компания намерена и дальше обслуживать свои Android-устройства. "Huawei продолжит предоставлять обновления для систем безопасности и постпродажного обслуживания всех существующих смартфонов и планшетов Huawei и Honor, которые уже используются или есть в наличии в магазинах на мировом рынке... Мы продолжим развивать безопасную и устойчивую экосистему программного обеспечения, чтобы обеспечить лучший сервис для пользователей", - говорится в заявлении Huawei.

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