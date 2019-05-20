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Депутат Рады: роспуск парламента незаконен и может привести к хаосу в стране

Москва, 20.05.2019

Владимир Арьев – депутат украинского парламента от партии «Блок Петра Порошенко» – считает, что решение нового президента «незалежной» Владимира Зеленского о роспуске Рады может привести к хаосу в стране и кризису в системе управления государством. При этом он считает, что никаких законных оснований для роспуска парламента у нового президента нет, передаёт РИА Новости.

Напомним, после завершения процедуры инаугурации, в ходе которой новый глава государства принёс присягу украинскому народу, Зеленский сделал целый ряд резонансных заявлений. В частности, он объявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва, выступил за отмену депутатскую неприкосновенности, призвал принять закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также избирательный кодекс.

Президент призвал депутатов уволить глав СБУ Василия Грицака и Минобороны Степна Полторака, а также генпрокурора Юрия Луценко. Помимо этого, Зеленский пообещал вернуть под юрисдикцию Украины Крым и Донбасс. По его словам, сделать это быстро не получится.

«Но обещаю вам, что мы вернём аннексированный Россией Крым, остановим войну в Донбассе, который также является территорией Украины», - подчеркнул президент, добавив, что готов пожертвовать своей должностью ради наступления мира в Донбассе.

Ранее сообщалось, что в Кремле уже отреагировали на заявление Зеленского о Крыме и Донбассе. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, позиция российских властей по этому поводу давно сформирована.

«Здесь, как мы неоднократно говорили, в целом, такого вопроса не существует и существовать не может. Крым один из регионов РФ», – отметил Песков.

При этом он подчеркнул, что «Донбасс – это внутриукраинская проблема», которую предстоит решить Зеденскому, руководствуясь «планом, изложенном в минских договорённостях».

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