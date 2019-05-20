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Эксперт из США рассказал, как Россия сможет обойти их санкции

Москва, 20.05.2019

Сторонник криптовалюты Роджер Вер заявил, что граждане России, а также компании, которые попали в санкционный список OFAC Казначейства США, могут обойти санкции при помощи крипотовалюты. Мнением инвестор поделился в рамках саммита The Way Summit, состоявшегося в Москве. Высказывание приводит издание Coinlife.

Он подчеркнул, что сегодня в США не очень продвинутое законодательство в области регулирования криптовалюты.  А трактовка в стране цифровых активов, работает против самой политики Вашингтона. Администрация Белого дома по сути вводит санкции, которые работают против самой же американской экономики, уверен Вер. Финансист также выступил против санкций, заявив, что это барьеры для развития рыночной экономики.

«Без экономической свободы перспектив у стран просто нет, и это касается США»,  - сообщил он.

Вер уверен, что все санкции США провоцируют использование криптовалют, что по эффекту сравнимо со «снежным комом». Чем больше  предпринимателей будут рассчитываться в криптовалюте, тем выше будет их цена, учитывая, что количество такой валюты ограничено.

«Через два-три года нас накроет действительно «бычий» рынок», уверен Вер. Он добавил, что у регуляторов не будет другого выхода, как дать дорогу инвестиционным фондам на биткоины и другим криптовалютам.

 

 

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