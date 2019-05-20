Гисметео, прогноз погоды на две недели: заморозки, жара и грозы

Синоптики Гисметео подкорректировали прогноз погоды на ближайшие 14 дней. Согласны данным метеорологов, неприятные сюрпризы ожидают жителей почти всех российских регионов. Установившаяся на Русской равнине летняя погода, неожиданно сменится почти осенней. Например, в Екатеринбурге, Челябинске и Магнитогорске в начале этой недели всего плюс 8-10 днём и заморозки ночью.

При этом понижение температурного фона произойдёт при сопровождении шквалистого ветра до 12-14 метров в секунду и выпадения осадков. На последней неделе мая почти на всей территории Урала вновь станет тепло, а средняя температура в период с 27 мая про 2 июня составит 22-25 выше нуля.

Несмотря на некоторое снижение температурных показателей, которое специалисты Гисметео прогнозируют в начале этой недели, всё равно будет жарко в Краснодарском крае. Так, в пятницу, 24 мая в Краснодаре и Сочи будет 25-27. В Армавире и Геленджике пик жиры придётся на начало следующей недели (плюс 24-26). В Ставропольском крае на этой неделе в основном облачно и дождливо - плюс 20-22. Во вторник, 28 мая яркое солнце нагреет воздух в регионе до 23-25. При этом до конца последнего календарного месяца весны осадков не ожидается.

Гисметео. Прогноз погоды в Москвы и Санкт-Петербурге

В Петербурге и Ленинградской области по прогнозу синоптиков в предстоящие 14 дней ожидается пасмурная, дождливая погода. Во вторник, 21 мая и среду, 22 мая пока ещё тепло 22-24. Однако уже в четверг, 23 мая в Северную столицу ворвётся воздушный холодный фронт с Арктики, что приведёт к резкому понижению температуры до 13-15, возможны осадки и сильный ветер. Такая погода продержится в городе на Неве до начала июня.

Аналогичная климатическая ситуация прогнозируется на 14 дней и в Москве. В начале этой недели в регионе пока также солнечно и 23-25 выше нуля. Но мощный арктический циклон понизит не только температуру до плюс 16-18 в пятницу, 24 мая, но и атмосферное давление, которое по прогнозу синоптиков Гисметео составит 738-740 мм ртутного столба. Похолоданию будет предшествовать ливень с грозой и порывистым ветром, которые ожидаются вечером в четверг. На последней неделе мая немного распогодится – до плюс 21-23. Однако в календарное лето Москва войдёт под аккомпанемент очередных дождей.