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Google наносит удар: Huawei оставят без Android

Москва, 20.05.2019
  • Google наносит удар: Huawei оставят без Android

AP/TASS

Американская корпорация Google приостановила ведение дел с китайской компанией Huawei в связи с внесением её в черный список, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на агентство Рейтер.

Источники Рейтер сообщили, что китайская сторона потеряет доступ к аппаратным и программным продуктам, за исключением тех, которые подпадают под лицензии с открытым исходным кодом. Так, Huawei сразу же лишится доступа к обновлениям операционной системы Android. Кроме того, смартфоны новых моделей компании за пределами Китая потеряют доступ к программам и сервисам Android, в том числе к магазину приложений Google Play Store и к приложению электронной почты Gmail.

Также приводятся слова представителя компании Google, который заявил, не вдаваясь в подробности, что корпорация "выполняет распоряжение и анализирует последствия".

Агентство отмечает, что в четверг администрация президента США официально внесла компанию Huawei в черный список, при этом сразу же последовали ограничения.

Ранее президент Дональд Трамп заявил об угрозе иностранного шпионажа информационным технологиям США и призвал уравновесить открытость инвестициям с нацбезопасностью. Президент подписал указ, объявив режим "национального ЧП" в связи с угрозами информационным технологиям. Министру торговли поручено запрещать сделки, которые создают неприемлемый риск для национальной безопасности США или безопасности жителей США. Американские СМИ писали, что США могут ввести ограничения против Huawei, чтобы предотвратить использование технологий компании при строительстве сотовых сетей стандарта 5G в США и других странах.

Министерство торговли США заявило на текущей неделе, что намерено внести китайскую компанию Huawei в чёрный список за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США".

В Huawei уже заявили, что не пойдут ни на какие уступки властям США и не намерены соглашаться на внешнее наблюдение, как это было с другой китайской корпорацией ZTE.

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