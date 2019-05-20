Как выбрать и где купить автозапчасти для KIA Motors

Тем не менее, автолюбителям следует помнить о том, что любая машина, даже самая надежная, подвержена поломкам. Поэтому нужно знать, где можно приобрести автозапчасти для машин KIA Motors высокого качества по доступной стоимости, полный каталог запчастей.

Все автодетали для машин марки KIA классифицируют на четыре вида:

• Оригинальные. На их упаковке имеется логотип изготовителя. Такие автозапчасти производятся для определенной модели авто. Ключевые особенности оригинальных деталей заключаются в прекрасном качестве и дороговизне. Их средняя стоимость превышает стоимость аналогов на пятнадцать-двадцать процентов. Эксперты советуют не пытаться сэкономить на столь важных элементах как двигатель, ходовая, коробка переключения передач. Потребитель может выбрать нужное изделие, просмотрев оригинальный каталог запасных частей KIA.

• Неоригинальные. В эту категорию входят автозапчасти для машин, которые производятся предприятиями, не связанными с изготовителем авто. Одно из важнейших преимуществ таких запчастей состоит в оптимальном показателе стоимость-качество. Благодаря богатству их ассортимента они почти всегда имеются в наличии.

• Подержанные. Они стоят меньше оригинальных, но из-за предшествовавшей эксплуатации их состояние заметно хуже. При покупке подержанных запчастей необходимо проявлять крайнюю осторожность, в особенности когда дело касается цилиндров, суппортов, усилителей, тросов и шлангов.

• Лицензионные. Данные изделия имеют почти такое же качество, что и оригинальные запчасти. Они изготавливаются компаниями, поддерживающими партнерские отношения с производителем и имеющими соответствующую лицензию. Необходимо учитывать, что стать партнером производителя очень трудно. Для этого у фирмы должна иметься производственная линия, она должна гарантировать высокое качество своей продукции и отвечать требованиям производителя. Изготовление лицензированных запчастей может осуществляться как под брендом производителя запчастей, так и под торговой маркой KIA Motors.

Особенности проведения кузовного ремонта

Чтобы выполнить кузовной ремонт автомобилей Киа Motors необходимы специальные навыки, по этой причине к выбору специалистов нужно подходить с максимальной тщательностью. Наилучшим решением станет использование оригинальных автозапчастей. Надо подготовиться к тому, что ремонтные работы займут продолжительное время, поскольку доставки автодеталей придется дожидаться дольше привычного срока. Однако долгое время ожидания заказа не является поводом для покупки выпущенных в Китае дешевых аналогов, ведь для кузовного ремонта решающую роль играет качество металла.

Особенности проведения слесарного ремонта

Чтобы выполнить слесарный ремонт автомобилей KIA Motors, также понадобятся оригинальные автодетали, хотя в данном случае можно обойтись и подержанными. Для обеспечения безопасности и продолжительного срока эксплуатации автомобиля необходимо вовремя проходить технический осмотр и производить замену изношенных запчастей. Оптимальный вариант заключается в приобретении оригинальных автозапчастей, способных обеспечить слаженное функционирование всех агрегатов и высокую комфортность езды.

Где приобрести запчасти?

Реализацией автозапчастей для KIA Motors в настоящее время занимается огромное количество специализированных магазинов, например магазин GM-City KIA. Но для тех, кто желает приобрести их недорого без ущерба для качества, наилучшим решением будет использование услуг интернет-магазина. Однако не следует проявлять спешку и оплачивать заказ немедленно после нахождения нужной запчасти. Перед этим надо изучить отзывы других покупателей об уровне обслуживания в данном онлайн-магазине, оставленные на независимых от него вебсайтах. Кроме того, нужно сделать звонок в интернет-магазин, чтобы выяснить, имеется ли товар в наличии, и насколько вежливо разговаривают менеджеры с покупателями. Такой подход позволит вовремя получить желаемое и избежать разочарований.