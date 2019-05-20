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Кремль отреагировал на заявление Зеленского о Крыме

Москва, 20.05.2019
  • Кремль отреагировал на заявление Зеленского о Крыме

EPA

Дмитрий Песков прокомменировал слова избранного президента Украины Владимира Зеленского, который во время инаугурации заявил, что намерен возвратить Крым в состав страны.

По словам пресс-секретаря президента РФ, позиция российских властей по этому поводу давно сформирована, сообщает РИА Новости.

«Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом, такого вопроса не существует и существовать не может. Это один из регионов РФ», — отметил Песков.

При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что «Донбасс — это внутриукраинская проблема», которую предстоит решить новоизбранному президенту, руководствуясь «планом, изложенном в минских договорённостях».

Ранее в Верховной раде в ходе церемонии инаугурации Владимир Зеленский неожиданно для собравшихся в своей речи перешёл на русский язык. Президент Украины назвал Крым и Донбасс «украинской землёй», жителям которой необходимо «вернуть сознание».

«Власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами», — подчеркнул Зеленский.

Депутат Олег Ляшко призвал Зеленского говорить по-украински. Президент в ответ «поблагодарил» парламентария за то, что он «продолжает делить людей» и далее перешёл на украинский язык.

Вступивший в понедельник в должность президента Украины Зеленский назвал первоочередной задачей прекращение огня в Донбассе. В ходе инаугурации Зеленский заявил, что распускает Верховную раду. Кроме того, он призвал Раду уволить главу СБУ, генпрокурора, главу минобороны Украины.

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