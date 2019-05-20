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Курс доллара готовит ловушку

Москва, 20.05.2019
  • Курс доллара готовит ловушку

Алексей Павлишак/ТАСС

Курс доллара закончил неделю укреплением после трехдневного роста. Курс доллара вырос на 13 копеек - до 64,78 рубля, курс евро прибавил 2 копейки - 72,23 рубля. Рубль столкнулся с сильным сопротивлением на уровне 64,50.

Аналитики полагают, что этот факт можно расценивать как сигнал о том, что укрепление рубля подходит к концу, так как факторы его поддерживающие почти исчерпались. Речь прежде всего идет о мощном притоке капитала в ОФЗ. На прошлой неделе был поставлен очередной рекорд, однако эта тенденция будет ослабевать с неизбежностью. И тогда рубль окажется беззащитным перед внешней конъюнктурой, а она ухудшается для валют EM эскалации торгового конфликта США И Китая. Таким образом, трейдеры поставившие на рост рубля могут оказаться в ловушке, так как его укрепление было кратковременным.

Другим фактором снижения курса рубля станет откат рынка нефти. В понедельник котировки снизились на 1%, однако здесь ситуация остается крайне неопределенной, в том числе, из-за непредсказуемого решения по сделке ОПЕК.

На российскую валюту будет продолжать оказывать давление бюджетное правило Минфина, что будет сдерживать контрвектор с выплатами налогов в мае.

Курс доллара уже в понедельник может вернуться на уровень 65 рубля, а затем закрепиться в коридоре 65-66 рубля.

О прогнозах экспертов читайте в материале Курс доллара: рубль попал под один очень мощный фактор.

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