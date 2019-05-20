На мировом рынке ожидается дефицит нефти

На мировом рынке может возникнуть дефицита нефти из-за сезонного спроса летом, уверен глава Минэнерго РФ Александр Новак. Развития событий по подобному сценарию он не исключил в беседе с журналистами по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Однако, если это произойдет, ОПЕК будет оперативно реагировать на ситуацию, уверен глава ведомства.

Новак полагает, что ситуация может возникнуть в случае, если «спрос на нефть в этот период вырастет, как в предыдущие годы». Чиновник напомнил, что летом спрос растет обычно на 2 млн барр. в сутки по сравнению с зимним периодом.

Новак также заметил, что в случае возникновения такой угрозы «нужно будет оперативно реагировать, чтобы не допустить дефицита».

К настоящему моменту мировые запасы нефти – стран участниц ОЭСР, на 13 млн баррелей выше, чем пять лет назад. Подобные показатели Новак объяснил, в том числе спросом, который оказался ниже прогнозируемого.