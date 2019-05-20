Нефти предсказали дефицит

Сезонное увеличение спроса на нефть на мировом энергетическом рынке может привести к дефициту «черного золота». Такое заявление, передает РБК, сделал российский министр энергетики Александр Новак. По его словам, в этом случае ОПЕК+ придется оперативно реагировать на сложившиеся условия и увеличивать добычу нефти.

Как сообщил Александр Новак, дефицит нефти «может случиться, если спрос на нефть в этот период вырастет, как в предыдущие годы». «Он обычно растет в отношении зимнего периода на 2 млн барр. в сутки», — напомнил министр, заметив, что в случае возникновения такой угрозы «нужно будет, конечно, смотреть внимательно и оперативно реагировать, чтобы не допустить дефицита».



Сейчас, указал министр, мировые запасы нефти стран — участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) относительно пятилетнего значения превышают 13 млн барр. Подобные показатели Новак объяснил в том числе спросом, который оказался ниже прогнозируемого. Ожидаемые сроки достижения баланса на рынке «во многом зависят от спроса во втором полугодии», — отметил он, еще раз напомнив, что летом спрос растет, а зимой падает. «Поэтому надо будет смотреть именно с точки зрения летнего спроса», — добавил Новак.



На каком основании министр энергетики России сделал такое заявление, не понятно, говорит директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын. Так, в интервью, отвечая на вопрос СМИ о необходимости увеличивать добычу нефти в связи с ситуацией вокруг Ирана, министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сказал: «Мы готовы восполнить любую нехватку нефти на рынке при необходимости». Ранее Иран добывал до 3,5 млн тонн в сутки. Если страны ОПЕК+ при необходимости способны восполнить любой возникший дефицит нефти на рынке, то о каком возможном возникновении дефицита нефти идет речь и чего стоит опасаться.

Все эти заявления лишь взвинчивают цены на нефть на мировых рынках, хотя при общей рецессии в экономиках многих мировых держав, в том числе Китая, США и Стран Евросоюза, наблюдается снижение спроса на нефть, полагает аналитик. Поэтому в ближайшей перспективе логичнее ожидать снижения цен на нефть до 60-55 долларов за баррель по марке BRENT. Другое дело, что по факту получается, что нефтедобывающие страны, в том числе и США, не желают низких цен на нефть, пытаясь таким образом спасти свои экономики от рецессий, повышая свои экономические показатели через энергетический сектор экономик своих стран.

Для России высокие цены на нефть должны приносить дополнительные блага для экономики, но по факту кроме увеличения цен на бензин ничего больше ждать не приходится, отмечает Денис Лисицын. Эти блага распределяются в узком кругу лиц топ-менеджеров компаний энергетического сектора в виде бонусов и запредельных зарплат, а также вложений экспортной выручки от реализации нефти в ценные бумаги США и стран Евросоюза.

И все же что касается перспективы возникновения нехватки нефти в летний период, то они вполне реальны, возражает руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Традиционно потребность в нефтепродуктах значимо поднимается во время автомобильного сезона. Она пока ниже, чем предполагалось ранее, во многом из-за замедления общего экономического роста в мире, а также из-за опасений обострения «тарифных войн» на фоне безрезультатности торговых переговоров Китая и США.

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз спроса на 90 тыс. барр. в день, но он остается, тем не менее, достаточно высоким - на уровне порядка 1,3 млн барр. в день, напоминает аналитик. В последующие месяцы необходимость в нефти станет возрастать по сравнению с весенним периодом. Но балансировка, как известно, связана не только со спросом. Не менее, а даже более сильно может воздействовать на ситуацию сторона предложения. Ведь с этой точки зрения неопределённость намного выше. Её стимулирует ситуация с сокращением поставок из Ирана, Венесуэлы, Ливии. Она обострилась в последнее время из-за нападений на танкеры и насосные санкции в периметре Персидского залива.

Однако страны ОПЕК+ не спешат анонсировать возможное увеличение поставок в таких условиях. В частности, 19 мая министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих заявил, что страны альянса намерены придерживаться соглашения об ограниченной добыче и после первоначально обозначенного срока 2 квартала. На этом котировки Brent в понедельник, 20 мая поднялись с 72 к 73 долларов за баррель.