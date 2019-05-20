Появилась новая схема мошенничества через терминалы Сбербанка

Преступники разработали новый алгоритм мошенничества посредствам терминалов Сбербанка, сообщает газета «Коммерсант». Согласно преступной схеме злоумышленник, не вставляя карту в терминал, выбирает какую-либо операцию, не завершая ее до конца. В случае, если следующий в очереди к терминалу банка клиент следует инструкциям на экране, вставляя карту, вводит пин-код, предыдущая операция автоматически завершается и у человека списываются деньги.

Однако преступная схема сработает лишь в том случае, если объект мошенничества успевает ввести пин-код в течение полутора минут, иначе операция прерывается.

Как заявил источник в правоохранительных органах, данная схема появилась год назад, однако, в последний период случаи незаконного отъема денег по данной схеме участились, о чем свидетельствует рост числа обращений по данному виду преступлений.

Как рассказали в Сбербанке, все терминалы финансовой организации надежно защищены. Также от сотрудников банка постоянно звучат призывы быть внимательнее при использовании систем самообслуживания банка.