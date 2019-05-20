Польша предупредила Германию об опасности со стороны РФ

Как заявил экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, города Германии находятся в зоне поражения российских ракет, размещенных в Калининграде. Мнением политик поделился в интервью немецкой газете Welt.

По его словам, Берлин не относится к данному факту с должным опасением и не обращает внимания на размещенные в Калининградской области ракеты, поскольку Германия видит в России союзника против США.

«Я думаю, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, поскольку многие немцы считают, что с Россией можно создать союз против США», - сказал Сикорский в интервью.

Бывший глава МИД Польши также сообщил, что Варшава не разделяет позицию Берлина по строительству газопровода «Северный поток-2». По мнению Сикорского, отстаивая строительство газопровода, Германия ставит свои интересы выше других европейских стран.

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель отвергла заявления США о возможной энергетической зависимости ЕС от России после завершения строительства «Северного потока-2». Политик назвала проект исключительно коммерческим.