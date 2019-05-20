Сбербанк выступил с заявлением на фоне сообщений о краже денег у клиентов через терминалы

Сбербанк обратился к своим клиентам после появления информации о новой схеме мошенничества через терминалы банка, порекомендовав им внимательно изучать информацию на экране банкомата перед проведением операций. Об этом сообщает агентство RNS.

«Все системы самообслуживания нашего банка надежно защищены. В целях безопасности мы рекомендуем нашим клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц. В случае сомнений, лучше отказаться от проведения операции и проинформировать банк по телефону 900», — говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам, сообщила, что за последние две недели в России резко выросло число обращений граждан в полицию по поводу случаев хищения их денежных средств злоумышленниками при использовании информационно-платежных терминалов Сбербанка.

Мошенническая схема, по данным издания, заключается в том, что злоумышленник, не вставляя карту, начинает на терминале операцию и, не завершая ее, отходит. На завершение операции терминал дает 90 секунд, и, если за это время следующий клиент вставит свою карту, операция будет завершена, и с карты спишутся деньги по запросу предыдущего клиента.