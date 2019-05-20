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В Huawei пообещали продолжить обслуживание своих устройств по всему миру

Москва, 20.05.2019

Китайская телекоммуникационная компания Huawei распространила пресс-релиз, в котором попыталась успокоить пользователей своей продукции.

В частности, в заявлении отмечается, что Huawei будет продолжать предоставление обновлений для системы безопасности и послепродажное обслуживание всех существующих продуктов компании, в том числе смартфонов и планшетов. При этом речь идёт о всех гаджетах – и о тех, которые уже реализованы, а также о тех, которые хранятся на складах по всему миру. Кроме того, в компании отметили, что Huawei продолжит развивать безопасную и устойчивую экосистему программного обеспечения, чтобы обеспечить сервис для своих пользователей, передаёт ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что американская компания Google приостановила бизнес-контакты с Huawei после того, как власти США приняли решение внести китайскую компанию в чёрный список. При этом отмечалось, что Huawei лишится доступа к обновлениям операционной системы Android. Кроме того, смартфоны новых моделей компании за пределами Китая потеряют доступ к программам и сервисам Android, в том числе к магазину приложений Google Play Store и к приложению электронной почты Gmail. Позже в Google пояснили, что Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрёл смартфоны Huawei.

«Google Play и средства защиты Google Play Protect будут функционировать на существующих устройствах Huawei», – пообещал представитель Google, не приведя других подробностей. Он также добавил, что компания «анализирует последствия» решения властей США. 

Между тем китайские пользователи решили ответить на действия США в отношении китайских компаний призывом бойкотировать продукцию Apple. 

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