В Индии обнародована опасная статистика боеприпасов для Т-90

В Минобороны Индии был представлен доклад, в котором раскрываются минусы боеприпасов для Т-90 и другой техники. В ходе оглашения были упомянуты несчастные случаи в ходе стрельб из различных орудий при испытании боеприпасов.

Также документ рассказывает о многочисленных нештатных ситуациях при стрельбе из зенитных 40-мм пушек L-70, из 105-мм пушек, а также из пушек танков «Арджун», Т-72 и Т-90.

В докладе раскрывается информация, что в ходе плановых стрельб из данных орудий, произведенных в Индии, погибли и получили тяжелые ранения пятеро военнослужащих, включая офицера.

Авторы документа приходят к выводу, что все несчастные случаи с данным видом боеприпасов связаны с «производственными недостатками, ненадлежащим обслуживанием военной техники и боеприпасов, неправильным обращением во время стрельб».

Помимо этого эксперты уверены, что для производства боеприпасов для Т-90 применялись низкокачественные металлы и сплавы, а также были нарушены технологии хранения.

Для решения данной проблемы предлагается уделять большое внимание работе заводов, которые занимаются производством боеприпасов, в том числе для артиллерии и танков.