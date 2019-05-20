В Кремле отреагировали на «российский скандал» в Австрии

В ходе ежедневного брифинга с представителями СМИ глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал разгоревшийся в Австрии «российский скандал».

По словам представителя Кремля, наша страна не имеет никакого отношения к истории с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе, который якобы прошёл в парламент благодаря помощи некой российской предпринимательницы, передаёт РИА Новости.

«Это не относится ни к России, ни к президенту, ни к правительству, – подчеркнул Песков. – Мы не знаем доподлинно, кто эта женщина, которая засветилась на видео, русская ли она, россиянка ли она, поэтому это история, которая не имеет и не может иметь к нам никакого отношения».

Напомним, 19 мая вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил о своей отставке. Произошло это после того, как немецкое издание Spiegel на своём официальном сайте опубликовало видео беседы Штрахе с «российской предпринимательницей Алёной Макаровой».

В ходе этой беседы обсуждалась возможность помощи с её стороны на парламентских выборах в обмен на выгодный контракт. В частности, Макаровой предлагались выгодные условия для приобретения одного из влиятельных австрийских изданий.

Между тем сам Штрахе утверждает, что женщина является гражданкой Латвии, а самого его тогда подставили. Несмотря на это, канцлер Австрии Себастьян Курц завил, что не намерен продолжать коалицию с Австрийской партией свободы (АПС), которую возглавляет Штрахе и уже объявил о новых выборах в парламент.