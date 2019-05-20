В Раде сообщили, что МВФ загнал страну в долговую яму

Как заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина», МВФ своими траншами загнал Украину в долговую яму.

Он отметил, что наряду с ростом зависимости экономики от продажи нефти и газа, увеличился поток трудовой миграции.

«Трудовая миграция достигла невиданных размеров, объемы иностранных инвестиций опустились до 90-х годов и снижаются», - сказал Рабинович. Он также подчеркнул, что сотрудничество МВФ уничтожили темпы роста ВВП.

«Объясните, за что мы им платить должны?» - задал вопрос парламентарий. Он уточнил, что в ближайшие пять лет Украина должен перечислить МВФ порядка десяти миллиардов долларов.

Вину за создавшуюся ситуацию Рабинович возложил на президента страны Петра Порошенко, который навязал стране кредиты от МВФ. Депутат обратился с призывом к новому президенту страны Зеленскому не идти по пути своего предшественника и отказаться от сотрудничества с МВФ.

«Если Зеленский не покончит с МВФ, то это будет одной из самых трагических ошибок», —уверен Рабинович.

Ранее в международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International сообщили, что в случае, если Украина не активизирует борьбу с коррупцией, она лишиться безвизового режима с ЕС и траншей от МВФ.