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В США звучат призывы «не лезть в Крым»

Москва, 20.05.2019

Бывший советник американских президентов Ричарда Никсона и Рональда Рейгана Патрик Бьюкенен в своем блоге посоветовал Вашингтону «держаться подальше от Крыма». Призыв прозвучал в рамках публикации «Все мировые проблемы — наши проблемы?».

Экс-советник утверждает, что Крым не представляет для США угрозы. В статье он напоминает, что в 1988 году, когда тогдашний президент США Рональд Рейган «прогуливался по Красной площади с Михаилом Горбачевым», Москва управляла всей Украиной.

Помимо этого в статье политолог рассуждает на тему мировых конфликтов, в которых так или иначе США принимали участие. Бьюкенен посоветовал Вашингтону и от этих регионов  держаться подальше.

Он также уверен, что вторжение США в Ирак, которое унесло 4,5 тысячи американцев, оставило 40 тысяч раненых и стоило 1 миллиард рублей, было ошибочным.

Бьюкенен задается вопросом, если операция в Ираке была успешной, по мнение американского правительства, то почему, спустя 15 лет «после победы», госсекретарь Майк Помпео вынужден пробираться в иракскую столицу тайно.

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