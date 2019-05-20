Венесуэла готова перейти на рубль при расчетах с Москвой

Венесуэла и Россия ведут переговоры по отказу при расчетах по межгосударственным экономическим контрактам от использования долларов США, рассказал посланник Венесуэлы в ООН Хорхе Валеро.

Дипломат сообщил, что попытки осуществлять сделки без использования долларов США способом вызваны санкциями против Каракаса.

Венесуэла уже направила предложение России перейти при расчетах между компаниями двух стран на российский рубль, либо криптовалюту Petro, полностью исключив оплату в долларах. Уточняется, что Каракас намерен договориться о новой системе расчетов со всеми странами-партнерами.

Подобную информацию уже положительно оценили венесуэльские представители бизнеса, в частности предприниматель Филипп Нунн заявил, что «важность этого факта является исключительно большой», поскольку доллар слабеет, а цифровые валюты «неизбежно его победят и займут его место».

Аналитики также уверены, что поиск новых вариантов расчетов в ряде стран связан не только с санкциями и девальвацией местных валют, но и с падением доверия к доллару США.