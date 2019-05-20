Задолженность по зарплате в РФ составила в апреле почти 3 млрд рублей

Татьяна Голикова – вице-премьер российского правительства – заявила, что, согласно данным Кабмина, задолженность по зарплате в нашей стране на начало апреля составляла почти 3 млрд руб. Однако, она подчеркнула, что этот вопрос находится на особом контроле правительства, передаёт агентство «Интерфакс».

«На 1 апреля суммарная задолженность по заработной плате действительно составила 2,9 млрд руб., отметила чиновник. – Но в то же время за первый квартал 2019 года была погашена задолженность перед 68 тыс. работников на общую сумму 2,9 млрд руб., - сказала Голикова.

При этом, по ее словам, в 2018 году году в общей сложности была ликвидирована задолженность по зарплате перед 540 тыс. работников на общую сумму более 13,5 млрд руб.

Голикова также обратила внимание на такой факт, что данные официальной статистики и данные, которые она привела по погашению задолженности по зарплате, отличаются.

«Это факт, который имеет место быть и который подтверждается информацией Федеральной служба по труду и занятости», – резюмировала Голикова.