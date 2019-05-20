В ЦБ рассказали, в каких секторах растут зарплаты

По статистике Банка России, в первом квартале 2019 года зарплата сотрудников финансового сектора сократилась более чем на 1,5%. Об сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды». Как пишут «Известия» со ссылкой на текст документа, самые высокие темпы роста зарплат при этом наблюдались в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности.

Так, в указанных отраслях темпы роста зарплат находятся в диапазоне 6–9%. Несколько хуже дела обстоят в госсекторе, где этот показатель варьируется в пределах 1–5%. Замедление темпа роста номинальных заработных плат произошло как в частном, так и в государственном секторе, отмечается в бюллетене. По прогнозам аналитиков ЦБ, оно может продолжиться вплоть до начала четвертого квартала 2019 года, когда будут проиндексированы оклады бюджетников.

Между тем, по оценке Минэкономразвития, в этом году средняя номинальная зарплата в России достигнет 46,1 тыс. рублей. А через шесть лет она составит 63 437 рублей. По мнению ведомства, рост будет происходить за счет ежегодной индексации бюджетникам на уровень прогнозируемой инфляции (примерно по 4% каждый год), повышения минимального размера оплаты труда в соответствии с увеличением прожиточного минимума, а также роста производительности труда.

В целом по России из-за кризисного состояния экономики пока нет объективных предпосылок для роста размера оплаты труда, считает руководитель департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Гульнара Ручкина. Коммерческие организации активно банкротятся, у банков продолжают отзывать лицензии, благодаря чему люди становятся безработными. Из-за дефицита рабочих мест, а также в связи с увеличившейся налоговой нагрузкой многие работодатели пользуются сложившейся ситуацией и стремятся найти соискателей на меньшую зарплату, по сравнению с той, которую они предлагали до кризиса, при этом расширяя функции сотрудников и увеличивая сверхурочную нагрузку.

Безусловно, считает эксперт, вполне возможно, что из-за активной реализации инвестиционных проектов в нефтегазовой области, зарплата в этой сфере продолжит увеличиваться. В то же время в связи с дефицитом бюджета не стоит ожидать существенного роста зарплат в госорганизациях, а также трудовых и социальных пенсий. Также, добавляет Гульнара Ручкина, не стоит забывать, что не всегда уровень заработной платы является объективным показателем доходов и платежеспособности населения.

У нас просто не принято говорить об отсутствии эффективности проводимой правительством социально-экономической политики, поэтому государственная статистика, какой бы она ни была, вынуждена искать позитив там, где его в общем-то и нет вовсе, говорит, в свою очередь, управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский. В соответствии с выводами ЦБ, наиболее активно доходы растут в строительном секторе, обрабатывающей промышленности и торговле. Строительный сектор, традиционно являющийся лакмусовой бумажкой, определяющей общее состояние экономики, сейчас даже с большой натяжкой не находится на подъеме.

Упразднение ДДУ и переход на эскроу-счета, фактически отрезавший застройщиков от наиболее доступных инвестиций, повышение требований к капитализации строительных организаций, колоссальное долговое бремя индустрии на фоне затухания взрывного роста продаж нового жилья - все это условия, ни коим образом не стимулирующие рост выручки участников рынка. По данным Института развития строительной отрасли, с марта 2018 года по февраль 2019, количество банкротов-застройщиков выросло на 67% до 400 организаций. Банкротства девелоперов формируют рост предложения квалифицированных кадров на рынке труда, в то время как роста числа качественных вакансий нет, да ему и неоткуда взяться, поскольку застройщиков становится все меньше.

А переизбыток кадров при ограниченном предложении вакансий никак не может стимулировать роста доходов наемных сотрудников. Не исключено, полагает эксперт, что данные ЦБ действительно базируются на росте доходов отдельных специалистов, да и то в рамках индексации в соответствии с темпами инфляции, тогда как предпосылок для реального роста доходов тут нет. Торговля, а если говорить точнее, продуктовый ритейл, действительно долгое время оставался тихой гаванью, куда отголоски глубочайшего экономического кризиса практически не доходили.

Тем не менее, говорит Илья Жарский, когда реальные располагаемые доходы населения падают пять лет с ряду (а по итогам первого квартала, несмотря на изменения методологии расчета, они снова упали на 2,3%), розница не может не ощущать обеднения потребителя. Для понимания: по итогам прошлого года оборот розничной торговли вырос на 2,6% в годовом выражении до 31,548 трлн руб., при темпах инфляции 4,3% мы имеем дело уже не с ростом, а со снижением. То есть, давайте будем предельно честны: и в розничной торговле на текущий момент, несмотря на все еще неплохие результаты крупнейших торговых сетей, все далеко не так хорошо и просто, как хотелось бы правительству.