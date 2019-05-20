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Зеленский назвал главные беды Украины

Москва, 20.05.2019

Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил после принятия присяги в Верховной раде 20 мая, что главные беды страны, которые делают украинцев несчастливыми, - это тарифы и низкие зарплаты.

«Шокирующие тарифы, унизительные зарплаты и пенсии, болезненные цены, несуществующие рабочие места», - считает Зеленский.

Он также остановился на проблемах медицины, заявив, что данную проблему могут умалчивать «те, кто не лежал вместе с ребенком в обычной больниц».

Также Зеленский считает, что украинские дороги становятся лучше только «в чьем-то бурном воображении».

Напомним, Владимир Зеленский, который сегодня вступил в должность президента Украины, ранее выиграл выборы с большим отрывом у своего предшественника Петра Порошенко. В первом туре выборов, прошедших 31 марта, не удалось определить победителя, поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей.

Во втором туре преимущество Зеленского перед Порошенко подтвердилось, за вступившего сегодня в должность кандидата проголосовало более 70% пришедших на выборы украинцев.

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