Президент «незалежной» Владимир Зеленский озвучил национальную идею Украины. Выступая перед депутатами Верховной Рады он заявил, что национальная идея страны - объединившись, сделать невозможное.

«Может, это и есть наша национальная идея – объединившись, сделать невозможное вопреки всему», – подчеркнул президент Украины.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский в ходе торжественного заседания Верховной Рады принёс присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность президента.

Сразу после этого, новый глава украинского государства сделал ряд громкий заявлений, в том числе он объявил о роспуске парламента. Очередные выборы в Верховную Раду планировались в октябре 2019 года. Однако теперь украинским депутатам осталось проработать в нынешнем составе всего два месяца.

По мнению депутата от партии «Блок Петра Порошенко», решение Зеленского о роспуске Рады является незаконным м может привести к хаосу в стране, а также к кризису в системе управления государством.